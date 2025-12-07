«Зверополис 2»: Рецензия Киноафиши

В международном прокате с отличными кассовыми сборами стартовало продолжение «Зверополиса». Студия Disney по привычке эксплуатирует свои успешные проекты для заработка, однако в случае истории про крольчиху Джуди и лиса по имени Ник уже однажды выведенная формула работает безотказно. Принципиально ничего нового вторая часть мультфильма, которую поклонники ждали почти десятилетие, не сказала. Тем не менее анимационное зрелище получилось ярким, трогательным и на сто процентов запоминающимся среди огромного количества контента.

Спустя всего неделю после разоблачения «невинной» овечки, Джуди и Ник оказываются не только на первых газетных полосах огромного мегаполиса, но и в рядах полиции. Вот только разные характеры друзей пока что не позволяют им стать напарниками, и шеф отряда отправляет крольчиху и лиса на парную терапию, а не на отважные задания. Впрочем, ненадолго. Бесстрашная Джуди наталкивается на улики, которые доказывают, что в Зверополисе появились рептилии, а именно змеи, которые были изгнаны из города много лет назад. Ввязавшись в расследование, Джуди и Ник понимают, что вовсе не холоднокровные вносят беспорядки в жизнь зверей-горожан, а богатейшая семья Рысевичей, пытающаяся забрать себе как можно больше власти и влияния.

Уникальность «Зверополиса» как франшизы в том, что огромный город, населенный разными видами животных, — это упрощенная модель общества. И даже несмотря на то, что мультфильм кажется утопией, где все звери живут в ладу друг с другом, здесь все равно есть классовое неравенство, власть публичная и власть реальная, подавляемые меньшинства, неприязнь к инаковости, предубеждения и вражда. Отличает от реальности вымышленный мир лишь отчаянное стремление главных героев, а точнее по большей части идеалистки Джуди, восстановить справедливость и мир во всем мире, даже когда у людей опускаются руки. В одном из эпизодов авторы наделяют скептично ко всему настроенного Ника голосом разума: он прямо заявляет, что не всегда справедливость стоит того, чтобы умирать за нее. Здесь у каждого обязательно кольнет где-то совесть — ведь честный лис на самом деле прав.

Однако мультфильм не был бы мультфильмом, если бы не продолжал строить замки из мечтаний об идеальном мире. Как взрослым, так и юным зрителям авторы аккуратно, без лишнего морализаторства напомнят о том, что в мире есть изъяны, но его можно сделать лучше, если начать с себя. Или о том, что внешность бывает обманчива, а предубеждения разрушают не только кого-то одного, а порой целые города и народы — в конце концов, даже у холоднокровных змей могут быть самые теплые и искренние объятия. Критика этнического геноцида у Disney в «Зверополисе» явная, но довольно завуалированная. Это и помогает франшизе оставаться актуальной не один год и даже, скорее всего, не одно десятилетие, если придется столько же ждать третью часть. Наконец, «Зверополис 2» напоминает о том, что отношения — штука сложная, но даже если вы разные, то вы все равно стая. Кстати, здесь зрители постарше ненароком будут ждать романтического взаимодействия между Джуди и Ником, уж слишком на грани их близкая дружба. А гэги о парной психотерапии, осознанности и проработке детских травм точно найдут отклик у каждого.

Бонусом к простым, но важным истинам идет красочная картинка, расширение вселенной Зверополиса, благодаря чему можно познакомиться с неизведанными районами города, захватывающий экшен (похлеще, чем в игровом кино), а также мощная детективная линия. Сюжетные повороты на этот раз крутые и неожиданные — не успевает зритель расслабиться и поверить кому-то из героев, как история заходит на новый вираж. Супербонусом для особо насмотренных зрителей будут многочисленные отсылки к мировой поп-культуре. И дело не только в популярной певице Газель, которую озвучивает Шакира. Ящерица по имени Хесус бегает по воде, а озвучивает ее Дэнни Трехо. Ке Хюи Куан из «Всё везде и сразу» озвучивает Змея, который тоже носит с собой поясную сумочку. А еще можно узнать забавный оммаж «Молчанию ягнят», переделку «Рататуя» и целую сцену, посвященную кубриковскому «Сиянию». Повествование такое плотное, что с первого раза, кажется, всего не разглядеть.

И хотя создатели франшизы не приберегли ни одной шутки, темы или отсылки для продолжения, третьей части все равно быть. О чем она будет — нетрудно догадаться по сцене после титров. Но универсальность и обобщенность «Зверополиса» тем и хороша, что потенциал у этого мира безграничный. Это значит, что тонкую сатиру на современность, которая то и дело подкидывает поводы, создать еще можно не один раз.