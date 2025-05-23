«Сентиментальная ценность»: Рецензия Киноафиши

Спустя четыре года норвежский режиссер Йоаким Триер вернулся на Каннский кинофестиваль со своей новой картиной «Сентиментальная ценность», где главную роль вновь сыграла Ренате Реинсве, получившая «Золотую пальмовую ветвь» за лучшую женскую роль в «Худшем человеке на свете» (2021). Вместе с ней в актерский состав новинки вошли Стеллан Скарсгард и Эль Фаннинг. Действие происходит в Осло. О каких же ценностях говорит Триер в этой драме?

Один дом в столице Норвегии видел немало радостей, невзгод, разбитых сердец и семейных идиллий. Он распахивал свои двери перед многими поколениями одной семьи и всячески оберегал каждого жильца. Однако даже теплые, но иногда и по-доброму холодные стены не способны дать людям спасение.

Густав (Стеллан Скарсгард) возвращается в жизнь своих дочерей после смерти их матери. Всегда на расстоянии и отчужденный, он по-своему пытается наладить с ними контакт. Старшая Нора (Ренате Реинсве) совершенно не хочет снова открываться перед отцом, тогда как младшая Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллеос) старается не зацикливаться на прошлом. Густав — кинорежиссер, творческий человек. Он привык к свободе мысли и передвижений, поэтому семейные узы для него равносильны оковам. Впрочем, мужчина никогда не жалел, что завел детей. Напротив, он считает дочерей важнейшим, что есть в его жизни.

Несмотря на всю свою сентиментальность, отец совершенно не способен устанавливать коммуникацию. Нора точно такая же, поэтому на корню пресекает любые попытки Густава завести разговор. В итоге он кладет перед ней свой новый сценарий и предлагает главную роль с намеком, что фильм был придуман именно для нее. Вдруг невозможные семейные отношения могут хотя бы стать творческими? И тут Густав оказывается полностью побежденным. Нора отказывается, будучи не в силах совладать с прошлым и былыми обидами. В конце концов отец приглашает на главную роль американскую актрису Рэйчел Кемпф (Эль Фаннинг). Этот выбор поднимает на поверхность болезненные воспоминания, от которых ни Густав, ни дочери не могут отмахнуться.

Йоаким Триер увлечен исследованием внутренних и межличностных отношений. В своей дебютной картине «Реприза» он рассказывает о двух одаренных писателях, чья карьера не смогла сделать их счастливыми. В «Сентиментальной ценности» творчество Густава тоже не приносит ему радости. Кроме того, он явно стареет и не снимает кино уже около 15 лет. Несмотря на признание и громкие ретроспективы, мужчина несчастен как в личной, так и в профессиональной сфере. В качестве искупления он сочиняет сценарий всей своей жизни, чтобы показать себя и как режиссера, и как отца, но с последним очень много трудностей. Одним лишь снятым кадром с правильными диалогами и светом нельзя разрешить все проблемы.

Герои еще не снятого фильма Густава разговаривают друг с другом и выдают долгие монологи, обнажая самые сложные и искренние чувства. Эмоции раскрываются без какой-либо фальши — чужой текст перед камерой читать не так страшно. Это не то же самое, когда смотришь в светлые глаза отца и ждешь какого-то понимания. Нора и Густав очень много и долго молчат. Вроде бы сейчас они наконец-то начнут коммуницировать, но все заканчивается тишиной и кроткими вздохами. Когда же беседа начинается, то каждый хочет другого словесно «укусить» и надавить на больные раны. Нора совершенно не верит в отцовскую искренность, которая внезапно появилась у Густава.

Несмотря на то, что отношения между отцом и старшей дочерью занимают центральное место, по-настоящему раскрыться и прийти к консенсусу помогает именно близость двух сестер. Нора, будучи старшим ребенком в семье, стала первым очевидцем сложного и разрушительного общения родителей, поэтому она всячески пыталась оберегать младшую. Конечно, это оставило глубокий отпечаток на жизни Норы. Так, уже повзрослев, она не способна заводить близкие отношения с кем-либо. Норе тяжело раскрыться, следовать чувствам и позволить себе по-настоящему жить. Она находится в постоянной злости, которая полностью разрушает ее восприятие окружающего мира. Девушке тяжело совладать с этим. Агнес иногда пытается привести ее в чувства, но это не всегда получается.

Старшая даже удивляется, как с такими родителями младшая смогла найти мужа, завести ребенка и просто быть счастливой. Ведь Норе ничего не удается удержать. На самом деле сестры обе сломлены прошлым, но каждая выражает это по-своему. Примирение наступает только после прочтения отцовского сценария. Магия кино может исцелить любые растерзанные души.

Творчество как терапия — концепт совершенно не новый. В качестве саморефлексии к этой идее обращались многие художники и кинематографисты. «Сентиментальная ценность» — это не автобиографический фильм Триера, а простое исследование человеческого бытия. Несмотря на холодность и отстраненность Густава, настоящая любовь к дочерям считывается в его творчестве, коим становится длинный сценарий фильма. Оказывается, отец за время своего отсутствия все-таки интересовался жизнью Норы и Агнес, а через кино он может надеяться на искупление.

Фильм Густава мы никогда не увидим в его целостной красоте, но можно его прочувствовать, так как за время подготовки к съемкам вся семья проходит несколько сложных ступеней примирения, принятия и любви. Картина наверняка произведет фурор. То же самое можно сказать и о ленте Йоакима Триера.