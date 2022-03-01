Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Утиный суп Утиный суп
Киноафиша Фильмы Утиный суп
Duck Soup

Утиный суп, 1933

1933 / США
7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Чтобы спасти маленькую страну Фризонию от банкротства, богатая вдова госпожа Тисдейл соглашается пожертвовать на это 20 миллионов долларов. Но только при условии, что ухлестывающий за ней Руфус Т.

Файрфлай станет лидером страны.Файрфлай - циничный и бесцеремонный диктатор - провоцирует посла соседней Сильвании, и между странами начинается война. Военную «игру» осложняют и запутывают два друга-неумехи, которых посол Сильвании отправил шпионить за Файрфлаем с целью выкрасть его тайные планы сражения...

7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 1933
Премьера в мире 12 ноября 1933
Возраст 0+
Режиссер
Лео МакКери
В ролях
Граучо Маркс
Харпо Маркс
Чико Маркс
Зеппо Маркс
Маргарет Дюмон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Утиный суп 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Утиный суп смотреть онлайн

Утиный суп
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
8 прекрасных фильмов о важности мира на Земле Как говорил Гэндальф Серый: «Мы не выбираем времена, мы можем лишь решать, как жить во времена, которые выбрали для нас». Киноафиша подготовила очень важную подборку о том, насколько мирное сосуществование ценнее всего на свете.
Написать
1 марта 2022 18:56
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Приложение киноафиши