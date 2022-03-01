Утиный суп, 1933

Чтобы спасти маленькую страну Фризонию от банкротства, богатая вдова госпожа Тисдейл соглашается пожертвовать на это 20 миллионов долларов. Но только при условии, что ухлестывающий за ней Руфус Т.

Файрфлай станет лидером страны.Файрфлай - циничный и бесцеремонный диктатор - провоцирует посла соседней Сильвании, и между странами начинается война. Военную «игру» осложняют и запутывают два друга-неумехи, которых посол Сильвании отправил шпионить за Файрфлаем с целью выкрасть его тайные планы сражения...