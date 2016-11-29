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Малыш - трейлер
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Малыш. Трейлер

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Дата публикации: 29 ноября 2016
Малыш – Это история ребенка, брошенного своей разведенной матерью, которая надеется, что обеспечит сыну лучшую жизнь, подарив ему лимузин. К несчастью лимузин украден, а ребенка грабители выбрасывают на улицу, где его находит Маленький Бродяга. После безуспешных попыток найти мальчику новых родителей, Маленькому Бродяге приходится оставить его у себя. Он учит ребенка всему, что знает сам, от уроков улицы до правил поведения за столом, и от одного неудачного приключения к другому отчаянно борется за то, чтобы оставить мальчика у себя. В конце фильма, счастливом и грустном одновременно, Маленькому Бродяге предлагают остаться в доме у матери мальчика, которая наконец-то узнает сына и забирает его домой.
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