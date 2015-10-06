«Жвачка» — британский трагикомедийный сериал, созданный телеканалом E4. События шоу разворачиваются вокруг двадцатичетырехлетней Трейси Гордон. Девушка живет в спальном районе столицы, работает кассиром в небольшом супермаркете и просто обожает слушать песни известной исполнительницы ритм-н-блюз. Есть у Трейси и один большой секрет: у нее все еще никогда не было интимных отношений с мужчинами. Конечно, девушка всеми силами пытается набраться сексуального опыта, однако каждая попытка сблизиться с кем-то заканчивается для нее настоящим крахом. К счастью, отличное чувство юмора и врожденная самоирония спасают Трейси даже в самых ужасных ситуациях.