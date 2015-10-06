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Постер к сериалу Жвачка
Постер к сериалу Жвачка
Постер к сериалу Жвачка
Постер к сериалу Жвачка
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Жвачка
Жвачка (2015 - 2017) Chewing Gum 18+
Год выпуска 2015
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал E4
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Жвачка» — британский трагикомедийный сериал, созданный телеканалом E4. События шоу разворачиваются вокруг двадцатичетырехлетней Трейси Гордон. Девушка живет в спальном районе столицы, работает кассиром в небольшом супермаркете и просто обожает слушать песни известной исполнительницы ритм-н-блюз. Есть у Трейси и один большой секрет: у нее все еще никогда не было интимных отношений с мужчинами. Конечно, девушка всеми силами пытается набраться сексуального опыта, однако каждая попытка сблизиться с кем-то заканчивается для нее настоящим крахом. К счастью, отличное чувство юмора и врожденная самоирония спасают Трейси даже в самых ужасных ситуациях.

Жвачка - трейлер
Жвачка
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэгги Стид
Мэгги Стид Esther
Кадифф Кирван
Кадифф Кирван Aaron
Михаэла Коэл
Михаэла Коэл Tracey
Сьюзан Уокома
Сьюзан Уокома Cynthia
Шола Адевузи
Шола Адевузи Joy
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Жвачка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 6 эпизодов
 
Жвачка - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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