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Постер к сериалу Люди
Постер к сериалу Люди
Постер к сериалу Люди
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Люди
Постер к сериалу Люди
Постер к сериалу Люди
Постер к сериалу Люди
Постер к сериалу Люди
Постер к сериалу Люди
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
9 постеров
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Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 7.9
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Киноафиша Сериалы Люди
Люди (2015 - 2018) Humans 16+
Год выпуска 2015
Страна Великобритания/США/Швеция
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Channel 4
Продолжительность 24 часа 0 минут
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О чем сериал

«Люди» — многосерийное шоу, снятое в жанре научной фантастики и являющееся одноименным ремейком шведского сериала. Проект транслировался на каналах AMC, Channel 4 и Kudos. Создатели шоу исследуют влияние высоких технологий на социум, культуру и психологию человека. «Люди» выходили в период с 2015 по 2018 год. Всего было снято три сезона. Действие разворачивается в недалеком будущем, когда людям удалось сделать уникальных роботов, практически неотличимых от людей. Эти машины, как правило, помогают на производстве или просто прислуживают по дому. Одна из андроидов неожиданно начинает проявлять вполне осознанные человеческие эмоции. Это происходит в результате экспериментов некого ученого. Впоследствии «человечность» распространяется и на других роботов.

Люди - трейлер
Люди
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс Dr. Athena Morrow
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт George Millican
Джемма Чан
Джемма Чан Anita / Mia
Колин Морган
Колин Морган Leo Elster
Дэниэл Уэбб Professor Edwin Hobb
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Люди - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 8 эпизодов
 
Люди - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 8 эпизодов
 
Люди - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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