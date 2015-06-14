«Люди» — многосерийное шоу, снятое в жанре научной фантастики и являющееся одноименным ремейком шведского сериала. Проект транслировался на каналах AMC, Channel 4 и Kudos. Создатели шоу исследуют влияние высоких технологий на социум, культуру и психологию человека. «Люди» выходили в период с 2015 по 2018 год. Всего было снято три сезона. Действие разворачивается в недалеком будущем, когда людям удалось сделать уникальных роботов, практически неотличимых от людей. Эти машины, как правило, помогают на производстве или просто прислуживают по дому. Одна из андроидов неожиданно начинает проявлять вполне осознанные человеческие эмоции. Это происходит в результате экспериментов некого ученого. Впоследствии «человечность» распространяется и на других роботов.