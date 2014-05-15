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Постер фильма Тимбукту
6.8
Тимбукту - Трейлер
Киноафиша Фильмы Тимбукту
6.8

Тимбукту

, 2014
Timbuktu
Франция, Мавритания / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Тимбукту
6.8
Тимбукту - Трейлер
Тимбукту  Трейлер

О фильме

Когда к власти в Тимбукту приходят религиозные фундаменталисты, жизнь простых людей превращается в ад, в котором запрещены любые развлечения, музыка, смех и любые попытки инакомыслия. Вдали от всего этого безумия, за пределами городской черты живет Кидан со своей женой Сатимой, дочерью Тойей и их 12-летним сыном, юным пастухом Иссаном. До поры до времени им удается вести мирную жизнь, в то время, как совсем рядом с ними каждый день вершится несправедливость. Все меняется в тот день, когда Кидан случайно убивает местного рыбака, зарезавшего его любимую корову. Все зло того мира, от которого хотели держаться подальше герой и его семья, обрушивается на них.

В ролях

Абель Жафри
Абель Жафри
Abdelkerim
Ибрахим Ахмед
Kidane
Тоулу Кики
Satima
Фатумата Диавара
La chanteuse Fatou
Хайсем Якуби
Djihadiste
Кеттли Ноэль
Zabou
Layla Walet Mohamed
Toya
Mehdi A.G. Mohamed
Issan
Adel Mahmoud Cherif
L'Imam
Salem Dendou
Le chef djihadiste
Режиссер Абдеррахман Сиссако
Сценарист Абдеррахман Сиссако, Кессен Таль
Композитор Амин Бухафа
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Мавритания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 24 октября 2014
Премьера в мире 15 мая 2014
Дата выхода
17 декабря 2014 Бельгия
22 января 2015 Бразилия
22 мая 2015 Великобритания
11 декабря 2014 Германия
5 марта 2015 Греция
6 февраля 2015 Испания
12 декабря 2014 Мавритания
12 июня 2015 Польша
28 мая 2015 Португалия
28 января 2015 США
10 декабря 2014 Франция
4 июля 2015 Чехия
MPAA PG-13
Сборы в мире $7 179 391
Производство Les Films du Worso, Dune Vision, Arches Films
Другие названия
Timbuktu, Timbuktú, Тимбукту, Le chagrin des oiseaux, Tombouctou, Τιμπουκτού, Тімбукту, 在地圖結束的地方, 禁じられた歌声, 팀북투

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb

Трейлеры фильма

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Тимбукту - Трейлер
Тимбукту Трейлер
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саундтрек фильма Тимбукту

Цитаты

Omar Сатима?
Satima Я слушаю.
Omar Я водитель Абделькарима. У меня от него сообщение: «Он ничем помочь не может. Всё кончено».

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

Объявлены номинанты на "Оскар"
15 января 2015 00:00 Объявлены номинанты на "Оскар" Сегодня в Лос-Анджелесе объявили  претендентов на престижную кинонаграду «Оскар». Лучший фильм: «Снайпер» «Бёрдмэн» «Отрочество» «Отель «Гранд Будапешт» «Игра в имитацию» «Сельма» «Вселенная Стивена

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