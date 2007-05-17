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Постер сериала Очевидное
Постер сериала Очевидное
Постер сериала Очевидное
Постер сериала Очевидное
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 7.8
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4 постера
Киноафиша Сериалы Очевидное

Очевидное (2014 - 2017)

Transparent 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 20 часов 30 минут

О чем сериал

«Очевидное» — американский трагикомедийный сериал. Получил широкую любовь зрителей и многочисленные хвалебные отзывы критиков, а также был номинирован на ряд кинонаград. Сюжет фокусируется на жизни еврейской семьи из Нью-Йорка. Однажды глава семейства Морт заявляет своим детям и жене, что больше не может жить как мужчина. Он делает операцию по смене пола и придумывает себе новое имя. По ходу сюжета выясняется, что Морт всю жизнь ощущал себя не в своем теле, однако смог открыться близким только в почтенном возрасте.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мелора Хардин
Мелора Хардин Tammy Cashman
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан Raquel Fein
Габи Хоффманн
Габи Хоффманн Ali Pfefferman
Джеффри Тэмбор
Джеффри Тэмбор Maura Pfefferman
Джей Дюпласс
Джей Дюпласс Josh Pfefferman
Эми Ландекер
Эми Ландекер Sarah Pfefferman
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
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Сезоны
Очевидное - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 10 эпизодов
 
Очевидное - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 10 эпизодов
 
Очевидное - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2007, 11 эпизодов
 
Очевидное - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2017, 10 эпизодов
 
Очевидное - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
TBA,
 
Отзывы о сериале
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саундтрек сериал Очевидное
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