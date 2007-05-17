«Очевидное» — американский трагикомедийный сериал. Получил широкую любовь зрителей и многочисленные хвалебные отзывы критиков, а также был номинирован на ряд кинонаград. Сюжет фокусируется на жизни еврейской семьи из Нью-Йорка. Однажды глава семейства Морт заявляет своим детям и жене, что больше не может жить как мужчина. Он делает операцию по смене пола и придумывает себе новое имя. По ходу сюжета выясняется, что Морт всю жизнь ощущал себя не в своем теле, однако смог открыться близким только в почтенном возрасте.