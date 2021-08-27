Содержание:

Бенисио дель Торо - Фильмы

- Бенисио дель Торо - «Че»

- Бенисио дель Торо - «Потерянный рай»

- Бенисио дель Торо - «Убийца»

Бенисио дель Торо - Личная жизнь

Бенисио дель Торо и Гильермо дель Торо

Бенисио дель Торо родился 19 февраля 1967 года. Сантурсе, Пуэрто-Рико. Его родителями были католики Густаво Адольфо дель Торо Бермундеса и Фауста Санчес Ривера. Он младший ребенок в семье, его брат Густаво по специальности детский онколог.

Мать Бенисио умерла от гепатита, когда ему было 9 лет, и через 3 года отец отправил его к родственникам в городок Мерсербург в Пенсильвании (США), где он попал в школу-интернат. Отец Бенисио хотел, чтобы сын изучал бизнес, и будущий актер поступил в Университет Калифорнии в Сан-Диего, но вскоре бросил учебу.

Дель Торо сначала попробовал учиться в школе драматического искусства Circle In The Square в Нью-Йорке, но это ему тоже не подошло, и он уехал в Лос-Анжелес, где брал частные уроки актерского мастерства.



Бенисио дель Торо - Фильмы

В 1987 году актер дебютировал на телевидении в сериалах «Полиция Майами» и «Нарковойны», но уже на следующий год снялся в коммерчески успешном фильме «Коротышка - большая шишка» - феерической комедии о забавном выдумщике Пи Ви, которому приходит в голову объединить волшебную ферму и цирк шапито.

В 1995 и 1996 году Бенисио дель Торо получил премию «Независимый дух»: за признанный одним из лучших американских детективов фильм Брайана Сингера «Подозрительные лица» и за биографическую драму «Баския» об эксцентричном авангардном художнике. Настоящим прорывом для актера стала роль адвоката доктора Гонзо в культом фильме Терри Гиллиама «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», где он сыграл вместе с Джонни Деппом.

Нулевые принесли Бенисио дель Торо новые номинации и культовые роли, среди них Оскар за роль полицейского Хавьера Родригеса в драме о наркобизнесе Стивена Содерберга «Траффик». Награду Венецианского кинофестиваля актер получил за роль кающегося преступника в драме Алехандро Гонсалеса Иньяритту «21 грамм», где он сыграл вместе с Наоми Уоттс и Шоном Пенном.

Еще одним культовым фильмом дель Торо стал «Большой куш» Гая Ричи, где он сыграл Четырехпалого Френки, грабителя с игровой зависимостью.

В 2010 году дель Торо сыграл главную роль в ремейке фильма ужасов 1941 года «Человек-волк» об оборотне Лоуренсе Тэлботе. Его партнерами по картине стали такие звезды как Энтони Хопкинс и Эмили Блант.



Режиссерским дебютом дель Торо стала картина «Гавана, я люблю тебя», состоящая из семи частей и снятая разными режиссерами. Бенисио снял первую историю, названную «Понедельник» и рассказывающую о приезде молодого американского актера в столицу Кубы на фестиваль кино.

В 2012 году дель Торо сыграл вместе с Сальмой Хайек, Тейлором Китчем и Блейк Лайвли в криминальном триллере Оливера Стоуна «Особо опасны», а также в драме Арно Деплешена «Джимми Пикар».



Бенисио дель Торо - «Че»

В 2008 году Стивен Содерберг выбрал дель Торо на главную роль в биографическом фильме о Че Геваре. По сути, картина «Че» представляет собой две части, первая из которых «Аргентинец», посвящена деятельности Гевары во время кубинской революции вплоть до свержения режима Батисты, а вторая «Герилья» рассказывает о последующих событиях, его поездке в штаб-квартиру ООН и гибели в 1967 году. Картина была номинирована на золотую пальмовую ветвь, а сам дель Торо в итоге получил в Каннах награду за лучшую мужскую роль.



Бенисио дель Торо - «Потерянный рай»

Известной ролью дель Торо стала роль знаменитого наркобарона Пабло Эскобара (картина Андрео ди Стефано «Потерянный рай»), вошедшего в историю как один из самых опасных и жестоких преступников XX века. Фильм рассказывает о любовной линии серфера Ника и племянницы наркобарона Марии, которая проходит через испытания из-за дяди девушки.



Бенисио дель Торо - «Убийца»

Один из самых знаменитых фильмов дель Торо - «Убийца» Дени Вильнева 2015 года, о столкновении мексиканского наркокартеля и американских спецслужб на государственной границе, где актер сыграл роль Алехандро - ключевого персонажа, консультирующего полицию.



Бенисио дель Торо - Личная жизнь

Дель Торо неоднократно заявлял, что все его браки непременно закончатся разводом. На его счету роман с дочерью Катрин Денев и Марчелло Мастроянни - Кьярой. Он также быо обручен со своей партнершей по фильму «Коротышка-большая шишка» Валерией Голино, но до бракосочетания их взаимоотношения так и не дошли.

В 2011 году актриса Кимберли Стюарт родила от дель Торо дочь Делайлу Женевьеву, хотя в отношениях они не состояли.





Бенисио дель Торо и Гильермо дель Торо

Вопреки частому заблуждению, пуэрто-риканец Бенисио дель Торо не связан родственными узами с мексиканским режиссером Гильермо дель Торо (автором «Лабиринта фавна» и «Формы воды»). Они даже не полные однофамильцы: Benicio del Toro Sanchez и Guillermo del Toro Gomez.