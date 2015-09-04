Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Комната Комната
Киноафиша Фильмы Комната
Room

Комната, 2015

2015 / Ирландия / Канада
8.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает необычную историю Джека, энергичного 5-летнего ребенка, о котором заботится его любящая и преданная Ма. Как и любая хорошая мать, Ма полностью посвящает себя тому, чтобы Джек был счастлив и находился в безопасности, воспитывая его с теплотой и любовью. Их жизнь омрачается лишь тем, что они живут в крошечной комнате три на три метра, в которой их заключил неизвестный мужчина. По мере того, как Джек вырастает и перестает удовлетворяться тесным пространством комнаты, Ма начинает готовить рискованный план побега… 

  • Перед началом съемок Бри Ларсон самоизолировалась в своем доме на месяц без телефона и интернета и соблюдала строгую диету, чтобы понять, через что проходят Ма и Джек. Ларсон сказала, что, поскольку она считает себя интровертом, который предпочитает оставаться дома, она думала, что какой-то месяц изоляции станет для нее отпуском, но ближе к последней неделе она впала в депрессию и только плакала целыми днями.
  • Фильм в основном снимался в хронологическом порядке, чтобы Джейкобу Трембле было легче отслеживать изменения в своей игре по мере развития его персонажа.
  • Фильм снимался в крохотной декорации размером три на три метра, и режиссер Ленни Абрахамсон со съемочной группой работали в пределах ограниченного пространства. В соответствии с принципом клаустрофобности картины, создатели не могли снять стены, чтобы облегчить себе съемку, поэтому каждый кадр давался ценой огромного труда и изобретательности. 

Девушку по имени Ма, похитили, когда она еще была подростком. С тех пор бедняга живет в крохотной комнатке вместе со своим 5-летним сыном Джеком. Мальчик при этом ничего кроме этой комнаты не видел, он в ней родился и ни разу ее не покидал.

8.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 27 августа 2020
Премьера онлайн 17 марта 2016
Премьера в мире 4 сентября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Леонард Абрахамсон
Леонард Абрахамсон
В ролях
Бри Ларсон
Бри Ларсон
Джоан Аллен
Джоан Аллен
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Джейкоб Тремблэ
Джейкоб Тремблэ
Меган Парк
Меган Парк
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про побег из тюрьмы Фильмы про побег из тюрьмы
Фильмы про детей Фильмы про детей
Фильмы, получившие Оскар Фильмы, получившие Оскар
Фильмы про заложников Фильмы про заложников
Фильмы про жертв Фильмы про жертв
Постер фильма Комната 2 постера
Кинофестиваль в Торонто Приз зрительских симпатий – лучший полнометражный фильм
Золотой глобус Лучшая женская роль (драма)
Премия Гильдии киноактеров США Лучшая женская роль
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Комната смотреть онлайн

Комната
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Комната
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фото: Бри Ларсон и Джейкоб Тремблэ на премьере «Комнаты» в Токио Месяц назад получив «Оскар» за роль в фильме «Комната», Бри Ларсон не стала почивать на лаврах — вместо этого актриса отправилась на премьеру «Комнаты» в Токио. На красной дорожке вместе с Бри
Написать
22 марта 2016 00:00
IX фестиваль Ирландского кино в Москве 16-27 марта 2016 года в кинотеатре «Октябрь» пройдет IX фестиваль Ирландского кино! В программе фестиваля 12 ирландских фильмов, среди которых обладатель 4 номинаций и лауреат премии
Написать
10 марта 2016 00:00
Оскар 2016. Лучшей актрисой года стала Бри Ларсон В этом году не только номинация за звание лучшего актера вызывала множество вопросов у поклонников кинематографа: кто же получит заветную статуэтку? Станет ли это Дженнифер Лоуренс, номинированная
Написать
29 февраля 2016 00:00
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Приложение киноафиши