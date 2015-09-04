Комната, 2015

Фильм рассказывает необычную историю Джека, энергичного 5-летнего ребенка, о котором заботится его любящая и преданная Ма. Как и любая хорошая мать, Ма полностью посвящает себя тому, чтобы Джек был счастлив и находился в безопасности, воспитывая его с теплотой и любовью. Их жизнь омрачается лишь тем, что они живут в крошечной комнате три на три метра, в которой их заключил неизвестный мужчина. По мере того, как Джек вырастает и перестает удовлетворяться тесным пространством комнаты, Ма начинает готовить рискованный план побега…