Сериал «Нарко» — суровое шоу об опасной жизни мафиозных баронов и их картелей. В нем показываются интересные подробности работы противостоящих им американских спецслужб. Последние десятилетия ХХ века запомнились кровавой и жестокой борьбой с производством запрещенных веществ, унесшей много жизней по обе стороны баррикад. В центре внимания оказывается колумбийский кокаин и легендарный Пабло Эскобар, а в конфликтах участвуют самые разные силы: бандиты, юристы, полицейские, политики и даже военные.