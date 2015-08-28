Сериал «Нарко» — суровое шоу об опасной жизни мафиозных баронов и их картелей. В нем показываются интересные подробности работы противостоящих им американских спецслужб. Последние десятилетия ХХ века запомнились кровавой и жестокой борьбой с производством запрещенных веществ, унесшей много жизней по обе стороны баррикад. В центре внимания оказывается колумбийский кокаин и легендарный Пабло Эскобар, а в конфликтах участвуют самые разные силы: бандиты, юристы, полицейские, политики и даже военные.
В каком году вышел сериал?
Премьера первого сезона состоялась 28 августа 2015 года. Сезон состоял из 10 серий, которые вышли в один день.
Сколько сезонов снято на данный момент?
Сейчас вышло три полностью завершенных сезона.
Кто снялся в главных ролях?
Актерами первого плана в сериале являются Бойд Холбрук, Педро Паскаль, Хавьер Камара, Майкл Сталь-Дэвид, Керри Бише.
Какой возрастной рейтинг у сериала?
18+