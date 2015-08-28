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Постер к сериалу Нарко
Постер к сериалу Нарко
Постер к сериалу Нарко
Постер к сериалу Нарко
Постер к сериалу Нарко
Постер к сериалу Нарко
Постер к сериалу Нарко
Постер к сериалу Нарко
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 8.8
Оцените
8 постеров
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 8.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Нарко
Нарко (2015 - 2017) Narcos 18+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 30 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Нарко» — суровое шоу об опасной жизни мафиозных баронов и их картелей. В нем показываются интересные подробности работы противостоящих им американских спецслужб. Последние десятилетия ХХ века запомнились кровавой и жестокой борьбой с производством запрещенных веществ, унесшей много жизней по обе стороны баррикад. В центре внимания оказывается колумбийский кокаин и легендарный Пабло Эскобар, а в конфликтах участвуют самые разные силы: бандиты, юристы, полицейские, политики и даже военные. 

Нарко - трейлер сериала
Нарко
трейлер сериала
В ролях Персонажи
Автор идеи
Крис Бренкето
Doug Miro
Carlo Bernard
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Бойд Холбрук
Бойд Холбрук Steve Murphy
Педро Паскаль
Педро Паскаль Javier Peña
Хавьер Камара
Хавьер Камара Guillermo Pallomari
Майкл Сталь-Дэвид
Майкл Сталь-Дэвид Chris Feistl
Керри Бише
Керри Бише Christina Jurado
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Нарко - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 10 эпизодов
 
Нарко - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 10 эпизодов
 
Нарко - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 10 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Нарко
Кадры из сериала
Интересные факты

В каком году вышел сериал?

Премьера первого сезона состоялась 28 августа 2015 года. Сезон состоял из 10 серий, которые вышли в один день.

Сколько сезонов снято на данный момент?

Сейчас вышло три полностью завершенных сезона.

Кто снялся в главных ролях?

Актерами первого плана в сериале являются Бойд Холбрук, Педро Паскаль, Хавьер Камара, Майкл Сталь-Дэвид, Керри Бише.

Какой возрастной рейтинг у сериала?

18+

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