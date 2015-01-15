Оповещения от Киноафиши
«Сказка о царе Салтане»
Постер фильма Кибер-террор
6.6 Рейтинг IMDb: 6.7
Кибер-террор

Кибер-террор

The Cyberbully 18+
О фильме

Чтобы отомстить своему бывшему парню, который рассказал всем друзьям её секрет, школьница Кейси решает взломать его социальные сети. Девушка обращается за помощью к загадочному хакеру, ещё не зная, что скоро она сама станет жертвой онлайн-травли.

Кейси – обыкновенная девушка-подросток, чья жизнь наполнена теми же делами и проблемами, которые заботят большинство её сверстниц: мысли о мальчиках, разговоры с подружками, неуверенность в себе. Когда Нэйтан, бывший Кейси, рассказывает друзьям секрет, который девушка тщательно ото всех скрывала, это очень её травмирует.

Кейси решает отомстить Нэйтану и взломать его твиттер-аккаунт. Анонимный хакер, которые ей в этом помогает, неожиданно ополчается против девушки и начинает шантажировать её саму, угрожая опубликовать онлайн откровенные фотографии Кейси. Теперь ей приходится идти на поводу у взломщика, чтобы предотвратить катастрофу…

 

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 2 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 15 января 2015
Дата выхода
15 января 2015 Великобритания
Производство RAW
Другие названия
Cyberbully, Az internetes zaklató, Cyber Bully, Cyberszantaż, Siber Zorbalık, Виртуален тормоз, Кибер-террор
Режиссер
Бен Чанан
В ролях
Харука Абэ
Харука Абэ
Элла Пернелл
Элла Пернелл
Мэйси Уильямс
Мэйси Уильямс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Отзывы о фильме

