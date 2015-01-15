Чтобы отомстить своему бывшему парню, который рассказал всем друзьям её секрет, школьница Кейси решает взломать его социальные сети. Девушка обращается за помощью к загадочному хакеру, ещё не зная, что скоро она сама станет жертвой онлайн-травли.

Кейси – обыкновенная девушка-подросток, чья жизнь наполнена теми же делами и проблемами, которые заботят большинство её сверстниц: мысли о мальчиках, разговоры с подружками, неуверенность в себе. Когда Нэйтан, бывший Кейси, рассказывает друзьям секрет, который девушка тщательно ото всех скрывала, это очень её травмирует.

Кейси решает отомстить Нэйтану и взломать его твиттер-аккаунт. Анонимный хакер, которые ей в этом помогает, неожиданно ополчается против девушки и начинает шантажировать её саму, угрожая опубликовать онлайн откровенные фотографии Кейси. Теперь ей приходится идти на поводу у взломщика, чтобы предотвратить катастрофу…