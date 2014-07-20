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Постер к сериалу Люди ничего не делают
Постер к сериалу Люди ничего не делают
Постер к сериалу Люди ничего не делают
Постер к сериалу Люди ничего не делают
Постер к сериалу Люди ничего не делают
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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5 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Люди ничего не делают

Люди ничего не делают (2014 - 2018)

People Just Do Nothing
Год выпуска 2014
Страна Великобритания
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал BBC Two
Продолжительность сериала 13 часов 30 минут
О чем сериал

Сериал «Люди ничего не делают» – это британский псевдодокументальный ситком о пиратской радиостанции Kurupt FM. Коллектив этого сомнительного неофициального СМИ состоит из ведущего MC Гринда, диджея Бейтса, неудачливого предпринимателя Чабудди Джи и наркомана Стивса. «Офис» станции располагается в гараже одного из друзей-энтузиастов в Брентфорде, а на ее волнах транслируется драм-н-бейс. Ежедневно герои сталкиваются со сложностями пиратского бизнеса – от недовольства соседей до проблем с властями.

В ролях
В ролях
Азим Чодри
Азим Чодри
Стив Стэмп
Аллан Мустафа
Хьюго Чегвин
Лили Брейзиер
Джордж Кейвуд
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Люди ничего не делают - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 4 эпизода
 
Люди ничего не делают - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 5 эпизодов
 
Люди ничего не делают - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 6 эпизодов
 
Люди ничего не делают - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2017, 6 эпизодов
 
Люди ничего не делают - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2018, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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