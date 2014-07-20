Сериал «Люди ничего не делают» – это британский псевдодокументальный ситком о пиратской радиостанции Kurupt FM. Коллектив этого сомнительного неофициального СМИ состоит из ведущего MC Гринда, диджея Бейтса, неудачливого предпринимателя Чабудди Джи и наркомана Стивса. «Офис» станции располагается в гараже одного из друзей-энтузиастов в Брентфорде, а на ее волнах транслируется драм-н-бейс. Ежедневно герои сталкиваются со сложностями пиратского бизнеса – от недовольства соседей до проблем с властями.