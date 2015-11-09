Сюжет разворачивается вокруг встречи двух молодых людей, которые принадлежат совершенно разным мирам. Романтичный и общительный Дэнни, который погружен в клубную тусовку, влюбляется в Алекса – загадочного парня с блестящим умом. Постепенно герои понимают, что они идеально подходят друг другу, и между ними возникают серьезные чувства. Но именно в этот момент Алекс неожиданно пропадает. Дэнни, пытаясь разобраться в случившемся, выясняет, что его возлюбленный – сотрудник британской разведки, и теперь он мертв.