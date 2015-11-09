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Постер к сериалу Лондонский шпион
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Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 7.4
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1 постер
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Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Лондонский шпион
Лондонский шпион (2015 - 2015) London Spy 18+
Год выпуска 2015
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC Two
Продолжительность 5 часов 0 минут
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О чем сериал

Сюжет разворачивается вокруг встречи двух молодых людей, которые принадлежат совершенно разным мирам. Романтичный и общительный Дэнни, который погружен в клубную тусовку, влюбляется в Алекса – загадочного парня с блестящим умом. Постепенно герои понимают, что они идеально подходят друг другу, и между ними возникают серьезные чувства. Но именно в этот момент Алекс неожиданно пропадает. Дэнни, пытаясь разобраться в случившемся, выясняет, что его возлюбленный – сотрудник британской разведки, и теперь он мертв.

Лондонский шпион - трейлер
Лондонский шпион
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Том Роб Смит
Том Роб Смит
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг Frances
Джим Бродбент
Джим Бродбент Scottie
Бен Уишоу
Бен Уишоу Danny
Джозеф Алтин
Джозеф Алтин
Зринка Цвитешич
Зринка Цвитешич
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Лондонский шпион - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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