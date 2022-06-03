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Алисия Викандер

Alicia Vikander
Алисия Викандер
Алисия Викандер Alicia Vikander
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Дата рождения
3 октября 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
в отношениях с 2014 г Александр Скарсгард
Александр Скарсгард
были в отношениях в 2014 г
Биография Алисии Викандер

Алисия Викандер родилась 3 октября 1988 года в городе Гётеборге, Швеция, в семье актрисы Марии Викандер и психиатра Сванте Викандера. Родители Алисии развелись, когда ей было всего два месяца, и девочку воспитывала мать. После развода с Марией, у Сванте родилось еще пятеро детей, и Алисия часто бывала в новом доме отца, восхищаясь большой и дружной семьей. Помимо шведский корней у актрисы есть финские корни.

Карьера Алисии началась в 1995 году, когда девочке было  всего семь лет. Она участвовала в постановках Гётеборгской оперы, однако затем увлеклась танцами и поступила в Королевскую балетную школу Швеции, которую окончила в 2007 году. Викандер готовилась стать профессиональной танцовщицей и много ездила по миру, участвуя в мюзиклах. Ей даже посчастливилось пройти практику в Школе американского балета.

Фильмы с Алисией Викандер

Но в 16 лет Алисия решила сменить род деятельности и стать актрисой, когда начала работать с режиссером Томасом Альфредсоном. Викандер получила травму, которая помешала ей впоследствии профессионально заниматься балетом. Она попыталась поступить в драматическую школу, однако ее заявление дважды отклонили. Свою карьеру на телевидении она начала со съемок в короткометражных шведских фильмах и телесериалах. Популярность пришла к ней после роли в сериале «Второе направление» / Andra Avenyn.  В 2010 году Алисия сыграла в фильме «Чистота» и получила за свою роль премию «Золотой жук».

Голливудские критики обратили внимание на Алисию, когда она снялась в роли Китти в экранизации Джо Райта «Анна Каренина», с Кирой Найтли в главной роли. Следующей большой ролью для Викандер стала картина «Королевский роман», где она сыграла главную роль, а ее партнером стал Мадс Миккельсен. Фильм был номинирован на «Оскар» в категории лучший иностранный фильм.

В 2015 году на экраны вышли несколько успешных фильмов с Алисией в главных ролях: «Из машины», за роль в котором она получила номинацию на Золотой Глобус, «Девушка из Дании», за который получила премию Оскар, а также фильм Гая Ричи «Агенты А.Н.К.Л».

В 2016 вышла драма «Свет в океане», которая не подарила актрисе престижных премий, однако свела ее с Майлом Фассбендером.

Алисия Викандер – Девушка из Дании

На церемонии Оскар 2016 Алисия Викандер получила свой первый «Оскар» за роль в фильме «Девушка из Данни». Ее партнер по фильму, Эдди Рэдмейн, также был номинирован на премию, однако в тот год трофей за главную мужскую роль получил Леонардо ДиКапио.

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер

Во время съемок драмы «Свет в океане» у Алисии начался роман с актером Майклом Фассбендером. Пара не делала официальных заявлений относительно своих отношений, однако они постоянно появляются вместе в неформальной обстановке, а также проводят вместе отпуск.

Интересные факты о Алисии Викандер

- По слухам, встречалась с Александром Скарсгаардом

- Рост Алисии - 166 см

- Присылает своим родителям сценарии фильмов, в которых играет

Фильмография Алисии Викандер
Голубой Байу
Голубой Байу
драма 2021, США
6.0
Tomb Raider: Лара Крофт 2
Tomb Raider: Лара Крофт 2
приключения, боевик 2021, США
0.0
Беккет
Беккет
драма, триллер 2021, Италия / Бразилия / Греция
6.0
Легенда о Зелёном рыцаре
Легенда о Зелёном рыцаре
фэнтези, драма, мелодрама 2021, США / Ирландия
5.0
Глории
Глории
драма, биография 2019, США
5.0
Предвестник землетрясения
Предвестник землетрясения
криминал, драма, мистика 2019, Япония / США
5.0
Антропоцен: Эпоха людей
Антропоцен: Эпоха людей
документальный 2018, Канада
7.0
Дочь болотного короля
боевик, триллер 2018, США / Великобритания
0.0
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Фотографии Алисии Викандер Все фотографии
Алисия Викандер и Майкл Фассбендер Алисия Викандер Алисия Викандер Алисия Викандер
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Жизнь подражает искусству: вышел новый трейлер мини-сериала «Ирма Веп» с Алисией Викандер Это ремейк фильма о том, как снимается ремейк фильма.
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3 июня 2022 14:43
Алисия Викандер сливается со знаменитой киногероиней в трейлере мини-сериала «Ирма Веп» Ирма Веп – героиня криминального сериала «Вампиры», выходившего в 1915 году.
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18 мая 2022 14:22
Мини-сериал «Ирма Веп» с Алисией Викандер получил первые кадры и дату релиза На стриминге шоу появится в начале июня.
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26 апреля 2022 15:15
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Связи
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер Michael Fassbender
в отношениях с 2014 г Александр Скарсгард
Александр Скарсгард Alexander Skarsgard
были в отношениях в 2014 г
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