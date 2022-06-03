Алисия Викандер родилась 3 октября 1988 года в городе Гётеборге, Швеция, в семье актрисы Марии Викандер и психиатра Сванте Викандера. Родители Алисии развелись, когда ей было всего два месяца, и девочку воспитывала мать. После развода с Марией, у Сванте родилось еще пятеро детей, и Алисия часто бывала в новом доме отца, восхищаясь большой и дружной семьей. Помимо шведский корней у актрисы есть финские корни.

Карьера Алисии началась в 1995 году, когда девочке было всего семь лет. Она участвовала в постановках Гётеборгской оперы, однако затем увлеклась танцами и поступила в Королевскую балетную школу Швеции, которую окончила в 2007 году. Викандер готовилась стать профессиональной танцовщицей и много ездила по миру, участвуя в мюзиклах. Ей даже посчастливилось пройти практику в Школе американского балета.

Фильмы с Алисией Викандер

Но в 16 лет Алисия решила сменить род деятельности и стать актрисой, когда начала работать с режиссером Томасом Альфредсоном. Викандер получила травму, которая помешала ей впоследствии профессионально заниматься балетом. Она попыталась поступить в драматическую школу, однако ее заявление дважды отклонили. Свою карьеру на телевидении она начала со съемок в короткометражных шведских фильмах и телесериалах. Популярность пришла к ней после роли в сериале «Второе направление» / Andra Avenyn. В 2010 году Алисия сыграла в фильме «Чистота» и получила за свою роль премию «Золотой жук».

Голливудские критики обратили внимание на Алисию, когда она снялась в роли Китти в экранизации Джо Райта «Анна Каренина», с Кирой Найтли в главной роли. Следующей большой ролью для Викандер стала картина «Королевский роман», где она сыграла главную роль, а ее партнером стал Мадс Миккельсен. Фильм был номинирован на «Оскар» в категории лучший иностранный фильм.

В 2015 году на экраны вышли несколько успешных фильмов с Алисией в главных ролях: «Из машины», за роль в котором она получила номинацию на Золотой Глобус, «Девушка из Дании», за который получила премию Оскар, а также фильм Гая Ричи «Агенты А.Н.К.Л».

В 2016 вышла драма «Свет в океане», которая не подарила актрисе престижных премий, однако свела ее с Майлом Фассбендером.

Алисия Викандер – Девушка из Дании

На церемонии Оскар 2016 Алисия Викандер получила свой первый «Оскар» за роль в фильме «Девушка из Данни». Ее партнер по фильму, Эдди Рэдмейн, также был номинирован на премию, однако в тот год трофей за главную мужскую роль получил Леонардо ДиКапио.

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер

Во время съемок драмы «Свет в океане» у Алисии начался роман с актером Майклом Фассбендером. Пара не делала официальных заявлений относительно своих отношений, однако они постоянно появляются вместе в неформальной обстановке, а также проводят вместе отпуск.