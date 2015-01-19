Это забавная история о том, каково это — завести семью с человеком, которого совсем не знаешь. Бурные отношения главных героев приводит их к сумасшедшему браку. Девушка из Ирландии и американец случайно знакомятся в британской столице, после чего их жизнь превращается в хаос. Бешеная страсть, незапланированная беременность и внезапная свадьба. Роб и Шэрон учатся иметь дело с ее отвратительной подругой, его экстравагантной мамочкой и пытаются хоть как-то ориентироваться в своей новой совместной жизни.