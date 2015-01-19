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Постер сериала Катастрофа
Постер сериала Катастрофа
Постер сериала Катастрофа
Постер сериала Катастрофа
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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4 постера
Киноафиша Сериалы Катастрофа

Катастрофа (2015 - 2019)

Catastrophe 18+
Год выпуска 2015
Страна Великобритания
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 35 минут
Телеканал Channel 4
Продолжительность сериала 14 часов 0 минут

О чем сериал

Это забавная история о том, каково это — завести семью с человеком, которого совсем не знаешь. Бурные отношения главных героев приводит их к сумасшедшему браку. Девушка из Ирландии и американец случайно знакомятся в британской столице, после чего их жизнь превращается в хаос. Бешеная страсть, незапланированная беременность и внезапная свадьба. Роб и Шэрон учатся иметь дело с ее отвратительной подругой, его экстравагантной мамочкой и пытаются хоть как-то ориентироваться в своей новой совместной жизни.

В ролях
В ролях
Кэрри Фишер
Кэрри Фишер
Донал Глисон
Донал Глисон
Дуглас Ходж
Дуглас Ходж
Даниэль Лапэйн
Даниэль Лапэйн
Эшли Дженсен
Эшли Дженсен
Шэрон Хорган
Шэрон Хорган
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Сезоны
Катастрофа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 6 эпизодов
 
Катастрофа - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 6 эпизодов
 
Катастрофа - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 6 эпизодов
 
Катастрофа - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2019, 6 эпизодов
 
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