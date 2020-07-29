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Бел Паули
Бел Паули
Bel Powley
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Бел Паули
Bel Powley
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Дата рождения
7 марта 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Бел Паули
Родилась 7 марта 1992 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Бел Паули
Король Стейтен-Айленда
драма, комедия
2020, США
7.0
Сага о чудовище. Сумерки
ужасы, фэнтези
2018, США
5.0
Пепел в снегу
драма, исторический
2018, США / Литва
6.0
Белый парень Рик
криминал, драма
2018, США
7.0
Обход
триллер
2017, Великобритания / ЮАР
6.0
Кэрри в большом городе
драма, комедия
2016, США
6.0
Равные
драма, фантастика
2015, США
7.0
Лондонские каникулы
триллер, мелодрама, драма
2015, Великобритания
6.0
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