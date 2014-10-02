Энди и Лэнс — археологи-любители, которые с энтузиазмом занимаются раскопками в надежде обнаружить бесценный саксонский клад, что позволит им в мгновение ока разбогатеть. Главные герои также не лишены профессионального тщеславия, надеясь, что их открытие займёт достойное место в анналах истории и археологии. Однако в скором будущем друзьям в их захватывающих поисках придётся столкнуться с жадностью, предательством и прочими крайне неприятными вещами. Иначе и быть не могло — в своих стремлениях обнаружить клад герои невольно перешли дорогу местному крупному археологическому сообществу.