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Постер сериала Искатели сокровищ
Постер сериала Искатели сокровищ
Постер сериала Искатели сокровищ
Постер сериала Искатели сокровищ
Постер сериала Искатели сокровищ
Постер сериала Искатели сокровищ
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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6 постеров
Киноафиша Сериалы Искатели сокровищ

Искатели сокровищ (2014 - 2017)

Detectorists 18+
Год выпуска 2014
Страна Великобритания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 26 минут
Телеканал BBC Two
Продолжительность сериала 7 часов 48 минут

О чем сериал

Энди и Лэнс — археологи-любители, которые с энтузиазмом занимаются раскопками в надежде обнаружить бесценный саксонский клад, что позволит им в мгновение ока разбогатеть. Главные герои также не лишены профессионального тщеславия, надеясь, что их открытие займёт достойное место в анналах истории и археологии. Однако в скором будущем друзьям в их захватывающих поисках придётся столкнуться с жадностью, предательством и прочими крайне неприятными вещами. Иначе и быть не могло — в своих стремлениях обнаружить клад герои невольно перешли дорогу местному крупному археологическому сообществу.

Искатели сокровищ - трейлер первого сезона
Искатели сокровищ  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Макензи Крук
Макензи Крук
Тоби Джонс
Тоби Джонс
Дайана Ригг
Дайана Ригг
Джерард Хоран
Рэйчел Стирлинг
Пирс Куигли
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.6 IMDb
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Сезоны
Искатели сокровищ - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 6 эпизодов
 
Искатели сокровищ - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 6 эпизодов
 
Искатели сокровищ - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 6 эпизодов
 
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