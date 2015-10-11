Меню
Безумный Макс: Дорога ярости. Дублированный трейлер 1

Дата публикации: 13 декабря 2014
Безумный Макс: Дорога ярости – Вскоре после отмщения за смерть жены и сына, Макс Рокатански покинул ряды «Основного силового патруля» и уехал в глушь, где скитается в одиночестве, пока мир медленно падает в последствии нефтяного кризиса и глобальной войны. Не имея ничего, кроме своей машины «Перехватчик», Максу предстоит научиться, как выжить в пост-апокалиптической пустоши и сражаться с жестокими, безжалостными воинами, которые населяют её.
настя 11 октября 2015, 23:36
пойду только посмотреть на Харди.гениальный актёр,да и красавец к тому же...
11 октября 2015, 23:36 Ответить
AndreySpbInfo 13 октября 2015, 00:19
Вот это качественный трэш
13 октября 2015, 00:19 Ответить
AndreySpbInfo 13 октября 2015, 00:19
Машины прикольные, невесты странные )
13 октября 2015, 00:19 Ответить
Хэлл 13 октября 2015, 00:23
Цитата (Toporock, 13/06/2014 - 12:19:40):просто трэш. Конец серости, драйв, драйв, драйв!
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Харви 13 октября 2015, 00:23
Цитата (Toporock, 13/06/2014 - 12:19:40):просто трэш.

Конец серости, драйв, драйв, драйв!
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Джей 13 октября 2015, 00:23
Цитата (Toporock, 13/06/2014 - 12:19:40):[quote]о просто трэш. Вынос мозга с бешеными наркоманами за рулем мощны[/quote]
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Вася 13 октября 2015, 00:23
Цитата (Toporock, 13/06/2014 - 12:19:40):[quote][/quote]

По любому )
13 октября 2015, 00:23 Ответить
D 13 октября 2015, 00:23
А чо, зачетный такой постапокалиптический трэш получился, очень ярко и актуально. Не знаю, чо там по поводу глубоких смыслов, мне этот фильмец лишний раз напомнил как тонка грань отделяющая так называемую человеческую цивилизацию от состояния хаоса душ человеческих.

Если чо, фильм для людей с устойчивой психикой)
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Юрий 13 октября 2015, 00:23
Цитата (Toporock, 13/06/2014 - 12:19:40):ФИЛЬМ ДОСТОИН БОЛЬШОГО ЭКРАНА



На телефоне его точно, смотреть не имеет смысла ))
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Марта 13 октября 2015, 00:25
Это просто трэш. Вынос мозга с бешеными наркоманами за рулем мощных тачек.
13 октября 2015, 00:25 Ответить
Дионисий 13 октября 2015, 22:26
Фильм очень слабый, сюжет полностью отсутствует, диалогов нет, актёрской игры тоже нет. Ставка сделана на драйв и эффектные съёмки. Но и тут, те моменты, которые могли бы стать акцентом (бас-гитарист с гитарой огнемётом) смазаны из-за плохой операторской работы и неудачного выбора планов. Сцена с басгитаристом эффектно смотрелась бы на фоне ночи снятой с неподвижной точки. А на фоне пустыни с трясущейся камерой - получилось не очень. Саундтрек к фильму слабый - не запоминается. Апокалипсис - это не сюжет данного фильма. Сам этот фильм демонстрирует апокалипсис современного кинематографа.
13 октября 2015, 22:26 Ответить
3lik 13 октября 2015, 22:26
✊ ✊ ✊ ✊

Глянул глянул глянул )))))))))))))

УрррраАааа

ФИЛЬМ ДОСТОИН БОЛЬШОГО ЭКРАНА!!!

сочно - местами приятно=) и даже для любителей поплакать будут моменты )))))



однозначно СМОТРЕТЬ - и точно уж в Большом формате!!! - порой глаза и мозг не успевали все сразу воспринять - много движения и масштабов ))))

остался доволен на все 99 - если бы ниже меня не сидел зеленый сотрудник полиции и не чявкал всем что у него было в пакете=)

.

и да на кассе сказали что до 16 нини - хотя в цензе указанно 12!!! ✊
13 октября 2015, 22:26 Ответить
дэрьмо 13 октября 2015, 22:26
дэрьмо мегоэпычное, не больше не меньше - дэрьмо
13 октября 2015, 22:26 Ответить
Юрий 13 октября 2015, 22:29
Спецэффекты 10/10. Сюжет 1/10. Весь фильм - гонка по пустыне. Детям смотреть нечего. Эротики нет. Сплошная стрельба и погони.
13 октября 2015, 22:29 Ответить
Vambata 13 октября 2015, 22:29
Посмотрел "Макса" в Аймаксе и хочу поделиться впечатлениями. Слово восторг плохо передает испытанные мною эмоции! Из постапокалиптической пустыни режиссёр Миллер привёз свое эпическое полотно, сотканное из крови, песка и бензина! Чертов гений! Снять такое и это на восьмом десятке жизни. Все боевики, которые я видел до этого, рассыпаются пеплом в атомном пламени экшена МэдМакса. Два часа чистого адреналина! Тачки, погони и безудержное насилие + колоритные персонажи. Отлично смотрятся Шарлиз Терон в роли однорукой супер-бабы-воина и Том Харди - героя на грани безумия. Единственное, что расстраивает это не возможность испытать подобный кайф от просмотра фильма повторно. Мозг взорван, девственность потеряна, Сумасшедший Макс умчался по дороге ярости! Остается надеяться, что Миллер долгожитель и нас ждёт вторая (пятая) серия.
13 октября 2015, 22:29 Ответить
Жека 13 октября 2015, 22:29
Невероятный драйв во время просмотра!!! 3d imax поглощает все сознание в эту невменяемую гонку! Безумие аж прет с экрана!
13 октября 2015, 22:29 Ответить
Критик 13 октября 2015, 22:29
Фильм приятно порадовал, хотелось бы отметить сразу несколько важных деталей. Во-первых, пост апокалипсическая атмосфера удалась. Пустыня, мертвая дорога, жгучее солнце и ржавый песок. Весьма убедительно, зрелище волнует и тревожит, не давая ни единого шанса на появление мерцающей надежды. Нет, здесь все довольно правдиво, а именно : песок, залитый кровью, всеобщий хаос, отсутствие воды и бензина и конечно же история Макса. Во-вторых, фильм получился не о Максе, а скорее о Фуриосе ( Шарлиз Терон), но это ничуть не портит общего впечатления о фильме, а даже наоборот добавляет пикантность и интригу, к тому же Шарлиз с ролью справилась на отлично. Ад обрел новую героиню и с распростертыми объятиями ждет к себе в гости. Макс же ей в этом успешно помогает, плюс Том Харди все также волнующе брутален. Есть на что посмотреть. В-третьих, музыка не очаровывает, музыка в фильме напряженно вталкивает вас в этот дикий и безумный мир. В-четвертых, это экшн, сплошной и непрерывный, без пауз, без отдыха, без молчаливых сцен - и здесь есть на что посмотреть. Динамичность добавляет фильму данного жанра особый колорит. В итоге отличный фильм со всеми аспектами качественного экшена, хорошей игрой музыкой и потрясающим гримом. Дорога ярости ждет Вас - не упустите это увлекательное путешествие в мир боли страдания и разрушения, в мир, где ярость - единственное чувство, которое поможет Вам выжить.
13 октября 2015, 22:29 Ответить
кукуруза 13 октября 2015, 22:29
Безумный МАКС 3 из 10! И только за смешные атрибуты фильма, типа "боевая фура" , басгитару с огнем и бойца с серебряным ртом.

Для тех, кто не в курсе первых серий приключений Безумного Макса, могу сказать, печально, что это лучшее из сегодняшнего проката. Снят хорошо, костюмы, грим, атмосфера, но сюжет очень предсказуем, первую половину фильма даже пытаешься сопереживать героям, а потом ждешь когда закончится, потому что устал от одного и тогоже сюжета гонки и стрельбы по пустыне. Диалогами фильм также не блещит! Смысловая нагрузка минимальна. Время и деньги потрачены, а удовольствия никакого! ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
13 октября 2015, 22:29 Ответить
Юля 13 октября 2015, 22:29
Я просто в восторге, всем советую!!!
13 октября 2015, 22:29 Ответить
Наталья 13 октября 2015, 22:29
Туфта, полная, ели досидели, весь зал плевался.✊
13 октября 2015, 22:29 Ответить
катя 13 октября 2015, 22:31
подожду отзывы
13 октября 2015, 22:31 Ответить
катя 13 октября 2015, 22:31
даже не знаю идти на него или нет.хотя щас смотреть в кино всеравно пока нечего
13 октября 2015, 22:31 Ответить
Екатерина 13 октября 2015, 22:31
Скажите, можно ли идти на фильм с 12 летним ребенком? Нет ли каких- нибудь эротических сцен? Он очень хочет сходить.
13 октября 2015, 22:31 Ответить
Татьяна 13 октября 2015, 22:31
Фильм просто бомба!!!

Идите в кино, даже не сомневаясь! Фильм захватывает с самого начала и не отпускает до конца. Экшн с первых секунд!! Есть все и красивые актеры и трюки и великолепные пейзажи и нереальные тачки!!!

В конце фильма все аплодировали!!✊
13 октября 2015, 22:31 Ответить
Макс 13 октября 2015, 22:31
Сходил в 3D - просто огонь! Много огня из электро гитары!!! Фильм выдержан в духе второй части. Столько лет ждали именно такого продолжения!
13 октября 2015, 22:31 Ответить
Александр 13 октября 2015, 22:31
Шикарный фильм! Шарлиз Терон - королева!
13 октября 2015, 22:31 Ответить
Киноша 13 октября 2015, 22:31
Уже ✊
13 октября 2015, 22:31 Ответить
Mightybear 13 октября 2015, 22:31
Фильм не плохой и снят качественно. Порой даже напоминает атмосферу первых частей Безумного Макса, но концовка какая то странная я бы сказал.

Но при всем при этом фильм однозначно лучшее из последнего выпущенного на экраны.

9/10 - согласен, но это оценка по тому, что я помню первые части. Те кто моложе 25 лет я думаю всю фишку не заценят.
13 октября 2015, 22:31 Ответить
LABRADOR 13 октября 2015, 22:31
Фильм который стоило дождаться.



Музыка

Атмосфера

Шикарные планы

Драйв

Безумное количество машин



Я надеялся посмотреть не плохой фильм, но для меня он стал - отличным! Просмотр на БОЛЬШОМ экране - обязателен!



Моя оценка:9/10[/b
13 октября 2015, 22:31 Ответить
PLAT 13 октября 2015, 22:31
Очень приличный Экшн в самом прямом смысле этого слова. Сделано добротно и динамично. Порадовало то, что главный герой за весь фильм произносит три с половиной фразы. Для его роли это очень много. Шарлиз без руки - жесть. Эффекты - красивы, отрицательные персонажи - мерзки. Песок, дорога, скалы… и отличная музыка.

9/10
13 октября 2015, 22:31 Ответить
Khaos11 13 октября 2015, 22:31
Однозначно в кино!

Экшн практически безостановочный. Да ради одних тюнингованных машин стоит идти, ибо они, по-моему, главные персонажи фильма.

9/10
13 октября 2015, 22:31 Ответить
Toporock 19 октября 2015, 00:57
Цитата (test, 19/02/2015 - 17:49:43):





Очень круто, и ярко ❗️ ❗️ ❗️
19 октября 2015, 00:57 Ответить
Swi4e1 9 февраля 2016, 08:18
Трейлер просто ОФИГЕННЫЙ. Какие потрясающие взрывы на фоне пустыни . Надо идти смотреть !!
9 февраля 2016, 08:18 Ответить
Шверценберг 15 февраля 2016, 11:36
Оценка
Гидэ Мэл ??? Безумный Макс без Безумного Макса!!!
15 февраля 2016, 11:36 Ответить
Toporock 15 февраля 2016, 11:36
И так пойдет, Миллер с нами, верим в команду!✊
15 февраля 2016, 11:36 Ответить
