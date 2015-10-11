Безумный Макс: Дорога ярости
– Вскоре после отмщения за смерть жены и сына, Макс Рокатански покинул ряды «Основного силового патруля» и уехал в глушь, где скитается в одиночестве, пока мир медленно падает в последствии нефтяного кризиса и глобальной войны. Не имея ничего, кроме своей машины «Перехватчик», Максу предстоит научиться, как выжить в пост-апокалиптической пустоши и сражаться с жестокими, безжалостными воинами, которые населяют её.
Конец серости, драйв, драйв, драйв!
По любому )
Если чо, фильм для людей с устойчивой психикой)
На телефоне его точно, смотреть не имеет смысла ))
Глянул глянул глянул )))))))))))))
УрррраАааа
ФИЛЬМ ДОСТОИН БОЛЬШОГО ЭКРАНА!!!
сочно - местами приятно=) и даже для любителей поплакать будут моменты )))))
однозначно СМОТРЕТЬ - и точно уж в Большом формате!!! - порой глаза и мозг не успевали все сразу воспринять - много движения и масштабов ))))
остался доволен на все 99 - если бы ниже меня не сидел зеленый сотрудник полиции и не чявкал всем что у него было в пакете=)
.
и да на кассе сказали что до 16 нини - хотя в цензе указанно 12!!! ✊
Для тех, кто не в курсе первых серий приключений Безумного Макса, могу сказать, печально, что это лучшее из сегодняшнего проката. Снят хорошо, костюмы, грим, атмосфера, но сюжет очень предсказуем, первую половину фильма даже пытаешься сопереживать героям, а потом ждешь когда закончится, потому что устал от одного и тогоже сюжета гонки и стрельбы по пустыне. Диалогами фильм также не блещит! Смысловая нагрузка минимальна. Время и деньги потрачены, а удовольствия никакого! ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
Идите в кино, даже не сомневаясь! Фильм захватывает с самого начала и не отпускает до конца. Экшн с первых секунд!! Есть все и красивые актеры и трюки и великолепные пейзажи и нереальные тачки!!!
В конце фильма все аплодировали!!✊
Но при всем при этом фильм однозначно лучшее из последнего выпущенного на экраны.
9/10 - согласен, но это оценка по тому, что я помню первые части. Те кто моложе 25 лет я думаю всю фишку не заценят.
Музыка
Атмосфера
Шикарные планы
Драйв
Безумное количество машин
Я надеялся посмотреть не плохой фильм, но для меня он стал - отличным! Просмотр на БОЛЬШОМ экране - обязателен!
Моя оценка:9/10[/b
9/10
Экшн практически безостановочный. Да ради одних тюнингованных машин стоит идти, ибо они, по-моему, главные персонажи фильма.
9/10
Очень круто, и ярко ❗️ ❗️ ❗️
Авторизация по e-mail