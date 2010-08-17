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Постер телешоу Лучший пекарь Британии
Постер телешоу Лучший пекарь Британии
Постер телешоу Лучший пекарь Британии
Постер телешоу Лучший пекарь Британии
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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Киноафиша Сериалы Лучший пекарь Британии

Лучший пекарь Британии (2010 - …)

The Great British Bake Off 12+
Год выпуска 2010
Страна Великобритания
Всего сезонов 14 сезонов
Эпизод длится 1 час 9 минут
Телеканал Channel 4
Продолжительность телешоу 144 часа 54 минуты
О чем телешоу

Участниками телешоу «Лучший пекарь Британии» в каждом сезоне становятся десять кулинаров-любителей. Ребят ждут непростые испытания на кухне. За ограниченное время и в экстремальных условиях им придется печь печенье, украшать торты и поражать жюри своими талантами. В каждом раунде выбывает один участник, который хуже остальных справляется с заданием. Только самый одаренный, удачливый и изворотливый конкурсант получит главный приз и, конечно же, право называться лучшим пекарем Соединенного Королевства Великобритании.

В ролях
В ролях
Мэтт Лукас
Мэтт Лукас
Ноэль Филдинг
Ноэль Филдинг
Сью Перкинс
Сью Перкинс
Sandi Toksvig
Мэл Гидройк
Мэл Гидройк
Пол Голливуд
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Лучший пекарь Британии - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 6 эпизодов
 
Лучший пекарь Британии - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 8 эпизодов
 
Лучший пекарь Британии - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 10 эпизодов
 
Лучший пекарь Британии - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 10 эпизодов
 
Лучший пекарь Британии - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2014, 10 эпизодов
 
Лучший пекарь Британии - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2015, 10 эпизодов
 
Лучший пекарь Британии - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2016, 10 эпизодов
 
Лучший пекарь Британии - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2017, 10 эпизодов
 
Лучший пекарь Британии - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2018, 10 эпизодов
 
Лучший пекарь Британии - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2019, 10 эпизодов
 
Лучший пекарь Британии - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2020, 10 эпизодов
 
Лучший пекарь Британии - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2021, 10 эпизодов
 
Лучший пекарь Британии - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2022, 12 эпизодов
 
Сезон 14 / Season 14
TBA,
 
Кадры из телешоу
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