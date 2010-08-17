Участниками телешоу «Лучший пекарь Британии» в каждом сезоне становятся десять кулинаров-любителей. Ребят ждут непростые испытания на кухне. За ограниченное время и в экстремальных условиях им придется печь печенье, украшать торты и поражать жюри своими талантами. В каждом раунде выбывает один участник, который хуже остальных справляется с заданием. Только самый одаренный, удачливый и изворотливый конкурсант получит главный приз и, конечно же, право называться лучшим пекарем Соединенного Королевства Великобритании.