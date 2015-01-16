Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Тимбукту - трейлер
Киноафиша Трейлеры Тимбукту. Трейлер

Тимбукту. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 16 января 2015
Тимбукту – Когда к власти в Тимбукту приходят религиозные фундаменталисты, жизнь простых людей превращается в ад, в котором запрещены любые развлечения, музыка, смех и любые попытки инакомыслия. Вдали от всего этого безумия, за пределами городской черты живет Кидан со своей женой Сатимой, дочерью Тойей и их 12-летним сыном, юным пастухом Иссаном. До поры до времени им удается вести мирную жизнь, в то время, как совсем рядом с ними каждый день вершится несправедливость. Все меняется в тот день, когда Кидан случайно убивает местного рыбака, зарезавшего его любимую корову. Все зло того мира, от которого хотели держаться подальше герой и его семья, обрушивается на них.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.8 Тимбукту
Тимбукту драма, 2014, Франция / Мавритания
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
Сентиментальная ценность - дублированный трейлер 02:13
Сентиментальная ценность  дублированный трейлер
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца - дублированный трейлер 02:13
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца  дублированный трейлер
Финник 2 - трейлер 2 02:21
Финник 2  трейлер 2
Я бы тебя пнула, если бы могла - дублированный трейлер 02:16
Я бы тебя пнула, если бы могла  дублированный трейлер
Глазами пса - дублированный трейлер 01:26
Глазами пса  дублированный трейлер
Астрал. Свеча ведьмы - дублированный трейлер 01:56
Астрал. Свеча ведьмы  дублированный трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Паранормальное явление. Шум - дублированный трейлер 01:01
Паранормальное явление. Шум  дублированный трейлер
Волчок - тизер-трейлер 02:09
Волчок  тизер-трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше