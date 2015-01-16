Тимбукту
– Когда к власти в Тимбукту приходят религиозные фундаменталисты, жизнь простых людей превращается в ад, в котором запрещены любые развлечения, музыка, смех и любые попытки инакомыслия. Вдали от всего этого безумия, за пределами городской черты живет Кидан со своей женой Сатимой, дочерью Тойей и их 12-летним сыном, юным пастухом Иссаном. До поры до времени им удается вести мирную жизнь, в то время, как совсем рядом с ними каждый день вершится несправедливость. Все меняется в тот день, когда Кидан случайно убивает местного рыбака, зарезавшего его любимую корову. Все зло того мира, от которого хотели держаться подальше герой и его семья, обрушивается на них.
