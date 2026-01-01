Эдди Редмэйн

Эдди Рэдмейн родился 6 января 1982 года в Лондоне в семье Патрисии и Ричарда Рэдмейн. Оба родителя Эдди занимаются бизнесом. У него есть старший и младший братья, а также сводные брат и сестра. Во время учебы в начальной школе Эдди ничем не выделялся среди своих сверстников, однако говорит, что он был очень ранимым подростком. С ранних лет он интересовался актерским мастерством и ходил на специальные курсы с 8 лет. После школы Рэдмейн учился в одном классе с принцем Уильямом в Итонском колледже. Во время своей учебы Эдди активно занимался пением и играл на фортепиано. За свои успехи в музыкальных искусствах ему присудили степендию. Однако этот колледж Эдди решил бросить, чтобы перевестись в Тринити колледж при Университете Кембриджа. Его он окончил в 2003 году.

Годом ранее состоялся дебют Рэдмейна на сцене. Он сыграл в спектакле «Двенадцатая ночь» по пьесе Шекспира. Актер за свою карьеру сыграл во множестве спектаклей и даже получил несколько престижных театральных премий за свои роли.

Фильмография Эдди Рэдмейна

Свою первую небольшую роль Эдди сыграл еще в 1998 году в сериале «Ковчег для животных». Следующая роль случилась в 2003 году, когда Рэдмейн сыграл Роба Хантли в сериале «Врачи». После этого он сыграл в фильмах «Елизавета I», «Читая мысли», «Ложное искушение», «Дикая грация» и «Еще одна из рода Болейн». Прорыв случился в 2012 году, когда Эдди получил роль в мюзикле «Отверженные», снятом по роману Виктора Гюго. Фильм был номинирован на 8 премий «Оскар» и получил три из них.

Эдди Рэдмейн – Стивен Хокинг

Мировую славу Эдди Рэдмейн получил, сыграв знаменитого физика Стивена Хокинга в фильме «Вселенная Стивена Хокинга». Фильм, снятый Джеймсом Маршем, основан на мемуарах Джейн Хокинг, бывшей жены Стивена. Картина рассказывает о физике-теоретике Стивене Хокинге и Джейн Уайлд, студентке Кембриджа, влюбившейся в него. Эдди Рэдмейн, сыгравший главную роль, получил восторженные отзывы критиков и несколько кинонаград, в том числе «Оскар», «Золотой глобус», «Премия Гильдии киноактёров США» и «Бафта».

Эдди Рэдмейн – Девушка из Дании

После триумфальной роли Стивена Хокинга Рэдмейн получил свою следующую звездную роль. В фильме «Девушка из Дании»Эдди сыграл первого в истории трансгендера Эйнара Вегенера, который в начале 20 века решился на первую в мире операцию по смене пола. Жену героя Рэдмейна сыграла Алисия Викандер, которая за роль Герды Вегенер получила свой первый в жизни «Оскар». Эдди вновь получил номинацию за лучшую роль мужского плана. Но в 2015 году трофей достался Леонардо ДиКаприо за роль в «Выжившем». Отзывы зрителей и критиков оказались положительными, а сам Эдди Рэдмейн отметил, что подготовка к съемкам стала для него незабываемым опытом. Актер два года изучал трансгендерное сообщество, поражаясь, насколько несправедливо общество к этим людям.

Эдди Рэдмейн – Фантастические твари и места их обитания

Находясь на вершине своей карьеры, Эдди Рэдмейн получил роль в спин-оффе знаменитой поттерианы под названием «Фантастические твари и где они обитают». Фильм о приключениях Ньюта Саламандера, действие которого происходит за много лет до учебы Гарри Поттера в Хогвартсе, еще до выхода первой части сразу получил продолжение, выход которого был запланирован на 2017.

Эдди Рэдмейн и Ханна Бэкшейв

Личная жизнь Эдди Рэдмейна никогда не была наполнена сплетнями и скандалами. Еще в 2012 году он начал встречаться с Ханной Бэкшейв, директором по связям с общественностью. В 2014 пара оформила отношения официально, а в 2016 у них родилась дочь — Айрис Мэри Редмэйн.