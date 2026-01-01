Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эдди Редмэйн 7 фотографий
Эдди Редмэйн Eddie Redmayne
Связи Эдди Редмэйна
Джейми Дорнан
Джейми Дорнан близкие друзья
Киноафиша Персоны Эдди Редмэйн

Эдди Редмэйн

Eddie Redmayne

Дата рождения
6 января 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтический герой

Биография Эдди Редмэйна

Эдди Рэдмейн родился 6 января 1982 года в Лондоне в семье Патрисии и Ричарда Рэдмейн. Оба родителя Эдди занимаются бизнесом. У него есть старший и младший братья, а также сводные брат и сестра. Во время учебы в начальной школе Эдди ничем не выделялся среди своих сверстников, однако говорит, что он был очень ранимым подростком. С ранних лет он интересовался актерским мастерством и ходил на специальные курсы с 8 лет. После школы Рэдмейн учился в одном классе с принцем Уильямом в Итонском колледже. Во время своей учебы Эдди активно занимался пением и играл на фортепиано. За свои успехи в музыкальных искусствах ему присудили степендию. Однако этот колледж Эдди решил бросить, чтобы перевестись в Тринити колледж при Университете Кембриджа. Его он окончил в 2003 году.

Годом ранее состоялся дебют Рэдмейна на сцене. Он сыграл в спектакле «Двенадцатая ночь» по пьесе Шекспира. Актер за свою карьеру сыграл во множестве спектаклей и даже получил несколько престижных театральных премий за свои роли.

Фильмография Эдди Рэдмейна

Свою первую небольшую роль Эдди сыграл еще в 1998 году в сериале «Ковчег для животных». Следующая роль случилась в 2003 году, когда Рэдмейн сыграл Роба Хантли в сериале «Врачи». После этого он сыграл в фильмах «Елизавета I», «Читая мысли», «Ложное искушение», «Дикая грация» и «Еще одна из рода Болейн».  Прорыв случился в 2012 году, когда Эдди получил роль в мюзикле «Отверженные», снятом по роману Виктора Гюго. Фильм был номинирован на 8 премий «Оскар» и получил три из них.

Эдди Рэдмейн – Стивен Хокинг

Мировую славу Эдди Рэдмейн получил, сыграв знаменитого физика Стивена Хокинга в фильме «Вселенная Стивена Хокинга». Фильм, снятый Джеймсом Маршем, основан на мемуарах Джейн Хокинг, бывшей жены Стивена. Картина  рассказывает о физике-теоретике Стивене Хокинге и Джейн Уайлд, студентке Кембриджа, влюбившейся в него. Эдди Рэдмейн, сыгравший главную роль, получил восторженные отзывы критиков и несколько кинонаград, в том числе «Оскар», «Золотой глобус», «Премия Гильдии киноактёров США» и «Бафта».

Эдди Рэдмейн – Девушка из Дании

После триумфальной роли Стивена Хокинга Рэдмейн получил свою следующую звездную роль. В фильме «Девушка из Дании»Эдди сыграл первого в истории трансгендера Эйнара Вегенера, который в начале 20 века решился на первую в мире операцию по смене пола. Жену героя Рэдмейна сыграла Алисия Викандер, которая за роль Герды Вегенер получила свой первый в жизни «Оскар». Эдди вновь получил номинацию за лучшую роль мужского плана. Но в 2015 году трофей достался Леонардо ДиКаприо за роль в «Выжившем». Отзывы зрителей и критиков оказались положительными, а сам Эдди Рэдмейн отметил, что подготовка к съемкам стала для него незабываемым опытом. Актер два года изучал трансгендерное сообщество, поражаясь, насколько несправедливо общество к этим людям.

Эдди Рэдмейн – Фантастические твари и места их обитания

Находясь на вершине своей карьеры, Эдди Рэдмейн получил роль в спин-оффе знаменитой поттерианы под названием «Фантастические твари и где они обитают». Фильм о приключениях Ньюта Саламандера, действие которого происходит за много лет до учебы Гарри Поттера в Хогвартсе, еще до выхода первой части сразу получил продолжение, выход которого был запланирован на 2017.

Эдди Рэдмейн и Ханна Бэкшейв

Личная жизнь Эдди Рэдмейна никогда не была наполнена сплетнями и скандалами. Еще в 2012 году он начал встречаться с Ханной Бэкшейв, директором по связям с общественностью. В 2014 пара оформила отношения официально, а в 2016 у них родилась дочь — Айрис Мэри Редмэйн.

Связи Эдди Редмэйна
Джейми Дорнан
близкие друзья Джейми Дорнан

Популярные фильмы

День Шакала 8.1
День Шакала (2024)
Столпы Земли 7.8
Столпы Земли (2010)
Суд над чикагской семеркой 7.8
Суд над чикагской семеркой (2020)

Фильмография Эдди Редмэйна

День Шакала 8.1
День Шакала
триллер 2024, США
Фантастические твари: Тайны Дамблдора 6.5
Фантастические твари: Тайны Дамблдора Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore
фантастика, приключения, семейный 2022, США
Смотреть трейлер
Добрый медбрат 7.1
Добрый медбрат The Good Nurse
триллер 2022, США
Смотреть трейлер Рецензия
Суд над чикагской семеркой 7.8
Суд над чикагской семеркой The Trial of the Chicago 7
триллер, драма, исторический, биография 2020, США / Великобритания / Индия
Смотреть трейлер
Аэронавты 6.9
Аэронавты The Aeronauts
приключения, биография 2019, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Найти дорогу домой 7.2
Найти дорогу домой Finding the Way Home
документальный 2019, США
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда 7.1
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
фэнтези 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
Дикие предки 5.3
Дикие предки Early Man
анимация 2018, Великобритания / Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Показать еще
Новости о Эдди Редмэйне
Лашана Линч выслеживает киллера Эдди Редмэйна в трейлере сериала «День Шакала»
Лашана Линч выслеживает киллера Эдди Редмэйна в трейлере сериала «День Шакала»
«Джокер 2», байопик о Бобе Дилане, новые «Кольца власти» и другое: главные трейлеры за прошлую неделю
«Джокер 2», байопик о Бобе Дилане, новые «Кольца власти» и другое: главные трейлеры за прошлую неделю
Серийные убийцы и женщина с топором: 8 новых криминальных триллеров, основанных на реальных событиях
Серийные убийцы и женщина с топором: 8 новых криминальных триллеров, основанных на реальных событиях

Интересные факты о Эдди Редмэйне

- Эдди снялся в рекламе Burberry вместе с Алексом Петтифером

- В 2012 году стал лицом Prada

- Дружит с Джейми Дорнаном. В начале своей карьеры они вместе снимали квартиру в ЛА

- Его полное имя - Эвард Джон Дэвид

Фотографии Эдди Редмэйна

Эдди Редмэйн Эдди Редмэйн Эдди Редмэйн Эдди Редмэйн Эдди Редмэйн Эдди Редмэйн c женой
С 1 сентября кидаю газету в машину – теперь не страшен даже ливень: днище скажет спасибо – всем водителям на заметку
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
Осенью закупаю 9-процентный уксус литрами — и на даче до следующего сезона царит идеальный порядок
«Явный перебор»: за границей этой комедии с Мироновым выдали рейтинг 8,2 — в России прозвали «полным разочарованием»
Перед «Дюной 3» Фергюсон ушла в экранизацию культового фэнтези – в США фильм опозорился напрочь: «Ужасающее зрелище, вонючий юмор»
В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка
«И таааак сойдет»: «Вовку в Тридевятом» продолжили спустя 56 лет — на Кинопоиске 7.1, но в отзывах сплошная ругань
«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
«Мерз я где-то, плыл за моря. Тест прошел — все было не зря»: угадаете 5 фильмов СССР по морскому кадру?
Автор «Бумера» снял сериал про 90-е «для тех, кого от “Бригады” уже тошнит»: 4 серии посмотрел залпом — пока претензия лишь одна
Российский сериал гуляет по миру: иностранцы Sci-Fi Первого канала полюбили всей душой – у нас его закрыли посреди сезона
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше