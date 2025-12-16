«Пять ночей с Фредди 2»: Рецензия Киноафиши

Вторая часть «Пяти ночей с Фредди» — тот редкий случай, когда фильм становится громче, дороже и визуально аккуратнее, но при этом окончательно теряет представление о том, зачем он вообще существует как кино. Сиквел полон фансервиса: здесь все еще много аниматроников, больше мифологии и почти ноль внимания к тому, как работают хоррор, драматургия и зрительское восприятие вне уже посвященной аудитории.

Хотя само кино начинается бодро благодаря стилистически сложному повествованию. Мы переносимся в 1982 год и сразу попадаем в нужную интонацию: яркий, кислотный фасад детского праздника сталкивается с темными, почти лабиринтными служебными помещениями. История девочки Шарлотты, чья смерть запускает новый виток проклятий, снята с редким для франшизы чувством экспозиции и ритма. В эти минуты кажется, что фильм наконец понял, какой хоррор элемент больше всего ему надо заимствовать. Только это временно.

Основное действие разворачивается спустя год после финала первой части. Майк пытается забыть все события в пиццерии, а его сестра Эбби, наоборот, очень скучает по призрачным аниматроникам. Ванесса же все еще пытается разобраться со своим прошлым. В итоге имеем достаточно знаменателей для хорошей драмы с преувеличенным ангстом о травме, вине и привязанности. Вот только ничего из этого в фильме нет.

Сценарист Скотт Коутон по-прежнему пишет кино так, будто исходный лор не поддается изменениям. «Пять ночей с Фредди 2» является адаптацией видеоигры, чья драматургия разительно отличается от кино. Это два абсолютно разных медиа, которые всячески заимствуют приемы друг друга, но они все равно полностью индивидуальны в подаче истории. В «Пять ночей с Фредди 2» персонажи появляются, озвучивают свои реплики и замирают. Их внутренние конфликты не развиваются, не обостряются и не находят выхода, они просто существуют как оправдание для очередного перехода к скримеру. В итоге картина движется рывками — с той же неловкой механичностью, что и его аниматронные герои.

Однако новый антагонист выглядит единственным стоящим зрелищем. Высокий, худой, с пустыми глазами и духом Шарлотты внутри, он вселяет страх. Он желает наказать взрослых, будто намекает на разговор о межпоколенческой травме и ответственности, но дальше намека дело не идет. Идеи обозначаются, но не разворачиваются, как будто фильм боится задержаться на них дольше, чем на пару реплик.

Зато действие «Пяти ночей с Фредди 2» не ограничивается стенами пиццерии: аниматроники покидают ее пределы и вторгаются в школы, дома и общественные пространства. Однако, несмотря на новые локации, саспенс незаметен. Там, где могла бы быть напряженная, качественно выстроенная сцена, авторы выбирают простейшее решение: резкий звук, внезапный монтажный удар, очередной скример для тинейджеров. Страх здесь не накапливается, а расходуется, причем довольно бездумно.

Проблема в том, что кинематографическая логика регулярно приносится в жертву игровым условностям, а абсурд подается с абсолютно серьезным лицом. Фильм словно боится признать, насколько странной и тревожной на самом деле является его история.

В целом «Пять ночей с Фредди 2» нельзя назвать совершенно провальной картиной. Аниматроники все еще выглядят технически сложными. А если анализировать жанр, то в очередной раз получился студийный хоррор, который донельзя предсказуем. Хотя для преданных поклонников этого, вероятно, будет достаточно.