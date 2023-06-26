Пандорум
– В безднах космоса движется звездолет. Два члена команды, пробудившиеся от гиперсна, оказываются в сложной ситуации: оборудование не работает, вспомнить они ничего не могут. Какова была их миссия? Сколько времени прошло? Где они? Кто они? На все эти вопросы у них нет ответов. К тому же, на корабле обнаруживаются чужие — злобные воины, которые крушат все на своем пути.
У космических путешественников очень мало времени. Теперь для них собственные жизни — не самое главное, ибо только от них, возможно, зависит спасение человечества. Нужно любой ценой восстановить управление кораблем, пока зловещий Пандорум не поглотил все…
