Пандорум. Репортаж о съемках

Дата публикации: 25 сентября 2009
Пандорум – В безднах космоса движется звездолет. Два члена команды, пробудившиеся от гиперсна, оказываются в сложной ситуации: оборудование не работает, вспомнить они ничего не могут. Какова была их миссия? Сколько времени прошло? Где они? Кто они? На все эти вопросы у них нет ответов. К тому же, на корабле обнаруживаются чужие — злобные воины, которые крушат все на своем пути. У космических путешественников очень мало времени. Теперь для них собственные жизни — не самое главное, ибо только от них, возможно, зависит спасение человечества. Нужно любой ценой восстановить управление кораблем, пока зловещий Пандорум не поглотил все…
Vladimir 26 июня 2023, 12:12
Друзья советовали посмотреть неоднократно, меня всё отталкивало от просмотра фильма. Но всё же. я должен сказать, что этот фильм оказался лучше, чем я ожидал. Интересная задумка сюжета. Спецэффекты классные. Думаю, что посмотреть стоит, разочек так точно
