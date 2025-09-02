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Зомби по имени Шон - Дублированный трейлер
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Зомби по имени Шон. Дублированный трейлер

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Дата публикации: 2 сентября 2025
Зомби по имени Шон – Жизнь Шона похожа на бесконечный, тоскливый сон: нудная работа, бытовые дрязги, «разборки» с подружкой и проблемы с мамой. Единственная отдушина нашего парня — местная пивная, где он после работы «заседает» со своим другом по имени Эд. Вы не поверите, но мертвецы залежались в могилах: они решили разнообразить своё скучное существование и собрались «прошвырнуться» по городу, полакомившись свежей живой плотью! Начинается зомби-эпидемия с участием огромного количества распоясавшихся живых трупов, которые весьма проголодались и страстно жаждут погрызть человеческое мяско! И кто, как Вы думаете, сможет положить конец зловещему рассвету мертвецов?! Конечно же Шон, который, ради такого случая, восстал…с дивана, вооружился битой и приготовился надавать зомби основательных тумаков! Теперь наш новоявленный супергерой должен спасти не только человечество, но и …свою коллекцию грампластинок!
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