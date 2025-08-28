Отзывы о фильме
Ekaterina Aleksandrovna 19 августа 2026, 21:42
Ждём с нетерпением!!⚡ Хочу хочу посмотреть😍
tokyodisneyland 18 августа 2026, 13:27
Когда покажут?!
Молодая женщина обнаруживает, что может перемещаться в небытие и приносить оттуда в наш мир зловещих призраков.
|20 августа 2026
|Австралия
|21 августа 2026
|Австрия
|16
|20 августа 2026
|Аргентина
|21 августа 2026
|Болгария
|20 августа 2026
|Бразилия
|21 августа 2026
|Великобритания
|15
|21 августа 2026
|Вьетнам
|28 августа 2025
|Германия
|20 августа 2026
|Гонконг
|27 августа 2026
|Грузия
|R
|20 августа 2026
|Израиль
|21 августа 2026
|Индия
|U/A 16+
|19 августа 2026
|Индонезия
|21 августа 2026
|Ирландия
|15A
|20 августа 2026
|Исландия
|Unrated
|21 августа 2026
|Испания
|19 августа 2026
|Италия
|27 августа 2026
|Казахстан
|20 августа 2026
|Кувейт
|27 августа 2026
|Кыргызстан
|18+
|21 августа 2026
|Латвия
|16+
|21 августа 2026
|Литва
|20 августа 2026
|Малайзия
|21 августа 2026
|Непал
|20 августа 2026
|Нидерланды
|16
|20 августа 2026
|ОАЭ
|18TC
|20 августа 2026
|Панама
|21 августа 2026
|Польша
|21 августа 2026
|Румыния
|29 августа 2025
|США
|20 августа 2026
|Сербия
|o.A.
|20 августа 2026
|Сингапур
|20 августа 2026
|Таиланд
|19 августа 2026
|Тайвань
|21 августа 2026
|Турция
|19 августа 2026
|Украина
|19 августа 2026
|Филиппины
|19 августа 2026
|Франция
|20 августа 2026
|Хорватия
|o.A.
|20 августа 2026
|Черногория
|o.A.
|20 августа 2026
|Чехия
|20 августа 2026
|Швейцария
|16
|21 августа 2026
|Швеция
|15
|20 августа 2026
|Южная Корея