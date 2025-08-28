Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь - Финальный трейлер
Киноафиша Фильмы Астрал 6: Они уже здесь

Астрал 6: Они уже здесь

, 2026
Insidious: Out of the Further
Великобритания / ужасы, детектив, триллер / 18+
Трейлеры
Пойду 22
Не пойду 2
Постер фильма Астрал 6: Они уже здесь
Пойду 22
Не пойду 2
Астрал 6: Они уже здесь - Финальный трейлер
Астрал 6: Они уже здесь  Финальный трейлер

О фильме

Молодая женщина обнаруживает, что может перемещаться в небытие и приносить оттуда в наш мир зловещих призраков.

В ролях

Сэм Спруэлл
Сэм Спруэлл
Лин Шэй
Лин Шэй
Мэйси Ричардсон-Селлерс
Мэйси Ричардсон-Селлерс
Брэндон Переа
Амелия Ив
Island Austin
Katerina Daskalakis
Pigtails
Lara Fourie
Dead Sister
Waylon Devens
Ken
Anthony Danquah
Dead Fisherman
Лора Гордон
Ben Keller
Young Lester
Режиссер Джейкоб Чейз
Сценарист Джейкоб Чейз, Дэвид Лесли Джонсон, Ли Уоннелл
Композитор Джозеф Бишара
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 28 августа 2025
Дата выхода
20 августа 2026 Австралия
21 августа 2026 Австрия 16
20 августа 2026 Аргентина
21 августа 2026 Болгария
20 августа 2026 Бразилия
21 августа 2026 Великобритания 15
21 августа 2026 Вьетнам
28 августа 2025 Германия
20 августа 2026 Гонконг
27 августа 2026 Грузия R
20 августа 2026 Израиль
21 августа 2026 Индия U/A 16+
19 августа 2026 Индонезия
21 августа 2026 Ирландия 15A
20 августа 2026 Исландия Unrated
21 августа 2026 Испания
19 августа 2026 Италия
27 августа 2026 Казахстан
20 августа 2026 Кувейт
27 августа 2026 Кыргызстан 18+
21 августа 2026 Латвия 16+
21 августа 2026 Литва
20 августа 2026 Малайзия
21 августа 2026 Непал
20 августа 2026 Нидерланды 16
20 августа 2026 ОАЭ 18TC
20 августа 2026 Панама
21 августа 2026 Польша
21 августа 2026 Румыния
29 августа 2025 США
20 августа 2026 Сербия o.A.
20 августа 2026 Сингапур
20 августа 2026 Таиланд
19 августа 2026 Тайвань
21 августа 2026 Турция
19 августа 2026 Украина
19 августа 2026 Филиппины
19 августа 2026 Франция
20 августа 2026 Хорватия o.A.
20 августа 2026 Черногория o.A.
20 августа 2026 Чехия
20 августа 2026 Швейцария 16
21 августа 2026 Швеция 15
20 августа 2026 Южная Корея
Производство Atomic Monster, Blumhouse Productions, Blumhouse-Atomic Monster
Другие названия
Insidious: Out of the Further, La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros, Астрал 6: Они уже здесь, Astraal 6: Nad on meie seas, Astralna Podmuklost: Izvan Daljine, Astrāls: No tālienes, Insidieux: Hors Du Plus Loin, Insidious - Fuori dall'Altrove, Insidious 6, Insidious: Fuera del Más Allá, Insidious: Jsou mezi námi, Insidious: Köztünk járnak, Insidious: L'invasion du lointain, Insidious: O Longínquo, Insidious: The Bleeding World, Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru, Quỷ Quyệt: Ranh Giới Vô Định, Sobrenatural: Agora Entre Nós, Астрал: За межами потойбіччя, Астрална подмуклост: Изван даљине, 兒兇：屠出暗界, 陰兒房：穿越陰深處, 인시디어스 6, Sobrenatural 6

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 2 голоса
Написать отзыв
Обновлено 20 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Астрал 6: Они уже здесь - Финальный трейлер
Астрал 6: Они уже здесь Финальный трейлер
Астрал 6: Они уже здесь - Трейлер
Астрал 6: Они уже здесь Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Параллельные истории
Параллельные истории
2026, Франция / Бельгия / Италия / США / Саудовская Аравия, криминал, драма, детектив
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
«Чудес не бывает»: от листьев ореха есть польза на даче лишь в 2 случаях – все остальные «лайфхаки» убьют ваш огород
Скупаю в Fix Price плетёные корзины по 50 штук: дома и на даче им нашлось 10+ применений - радуюсь своей смекалке
Маринад-пятиминутка для дешевого мяса: даже жесткая свинина будет мягче и вкуснее, чем в ресторане (все из-за «секретной» добавки)
«Поднятию уровня» осталось 2 года жизни: главный конкурент Джин-Ву доберется до экранов в 2028-м, и дальше «пиши пропало»
Netflix снял самый дорогой индийский сериал – на RT 91% свежести, на IMDb — 8,6 из 10, но зрители сгорают от стыда
Фанаты «Йеллоустона», сегодня можно плакать: спустя 5 лет после анонса сериал про ранчо «6666» отменили — причина достойная
До школы осталось 10 дней: 5 фильмов, которые помогут красиво проводить последние вечера лета с детьми
27 лет смотрим «Матрицу», а ответа все нет: 3 загадки фильма, которые до сих пор обсуждают фанаты
На любви к «Кавказской пленнице» и «Иронии судьбы» этот тест не пройти: вспомните 5 фильмов СССР про август по кадру
2 свежих ужастика ученые признали по-настоящему страшными: «Обсессия» с «Хокумом» позорно пролетели мимо топ-10 «самых-самых»
Всего 4–7 серий: 5 шикарных мини-сериалов Netflix, которые можно посмотреть за один день, а то и меньше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше