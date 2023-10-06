«Пила 10»: Рецензия Киноафиши

Врачи выносят Джону Крамеру смертный приговор — рак. Жить пожилому инженеру осталось меньше года, а шансов на выздоровление нет. Посещая группу поддержки людей с онкологией, он узнает об экспериментальном лечении в частной клинике Сесилии Педерсон, расположенной где-то в Мехико. Выложив крупную сумму денег, Крамер ложится под нож хирургов. Придя в сознание, он с ужасом обнаруживает, что деятельность учреждения — фикция, а Педерсон — мошенница, обманывающая доверчивых пациентов. Да только и сам Крамер не так прост, как может показаться со стороны. За ширмой обаятельного старичка скрывается серийный убийца по прозвищу Конструктор, промышляющий бесчеловечными играми на выживание.

Прошло почти 20 лет с тех пор, как австралийцы Джеймс Ван и Ли Уоннелл шокировали мир инди-ужастиком «Пила». Вряд ли выпускники Мельбурнской киношколы тогда подозревали, что их малобюджетное детище разрастется до самой кассовой и одной из наиболее живучих хоррор-франшиз всех времен. Но если первые три части киносериала действительно предлагали публике нечто новое, то все последующие походили на мыльную оперу, в которой без ста грамм не разберешься. К концу 2000-х «Пила» окончательно изжила себя, поэтому седьмая часть задумывалась как финал. Однако алчность победила здравый смысл. Выждав небольшую паузу, студия Lionsgate реанимировала свою дойную корову, в результате чего на свет появился то ли сиквел, то ли ребут под названием «Конструктор», в РФ вышедший как восьмая часть. Бесчисленные недостатки не помешали очередной «Пиле» собрать все деньги мира. Не мудрствуя лукаво, спустя несколько лет продюсеры перезагрузили кинофраншизу во второй раз, но теперь по-настоящему. Несмотря на интересную задумку, «Спираль» Криса Рока оказалась еще хуже «Конструктора», но целевая аудитория продолжила обеспечивать кассу. И вот, в преддверии Хеллоуина 2023 года, мы имеем новую, уже 10-ю по счету часть, от которой ничего путного не ждали даже наименее требовательные поклонники. Масла в огонь подливал тот факт, что режиссерское кресло занял Кевин Гротерт, постановщик неровной шестой «Пилы» и откровенно неудачной седьмой. Сценарий же написали Джош Столберг и Пит Голдфингер, ответственные как за восьмую, так и девятую. Казалось, подобному творческому коллективу не оставалось ничего иного, кроме как забить в крышку гроба последний гвоздь. Но нет! Сообща кучке ремесленников каким-то чудом удалось рассказать внятную историю и даже возродить дух первых фильмов.

Пила 10

Причиной зрительского (новинка окупилась спустя неделю проката) и критического (у «Пилы-10» лучшая пресса из всех) успеха видится решение выстроить повествование вокруг Крамера. Будучи главным антагонистом «Пилы», маньяк-моралист прежде держался в тени, зачастую появляясь лишь в непродолжительных флешбэках. В 10-й ленте, события которой происходят между первой и второй частью, рассказ ведется исключительно от лица злоумышленника. При этом начальные сорок минут отведены отнюдь не резне, а личной драме Конструктора, лишившегося единственной надежды на спасение. Как выяснилось, 82-летний Тобин Белл в состоянии тащить на себе целый фильм и одинаково хорош как в качестве охотника, так и жертвы.

Пила 10

Все «Пилы» начиная с четвертой страдали от пришитых наспех побочных линий, усложнявших и без того перенасыщенный лор ненужными персонажами. 10-я часть, напротив, вычищена от всего лишнего, поэтому втянуться в процесс смогут как знатоки саги, так и новички. Никаких хронологических фокусов, никаких имитаторов и невесть откуда взявшихся учеников — только доведенный до ручки Крамер и его гнев, направленный на недобросовестных врачей, нарушивших клятву Гиппократа. Благодаря внушительной подводке выбор испытуемых не вызывает нареканий, тогда как ловушки впервые с шестой части поражают изобретательностью.

Пила 10

«Пила-10» — подарок на Хэллоуин всем ценителям той самой «Пилы», когда-то изменившей облик всего жанра. С одной стороны, фильм не привносит в общую картину ничего принципиально нового, с другой, тут присутствует все то, за что этот цикл возвели в культ. Резкий монтаж — есть. Маска свиньи, диктофон с пометкой «прослушай меня» и марионетка Билли — на месте. Конечности разлетаются направо и налево весь второй час хронометража, тогда как кульминация под увертюру Hello Zepp, невзирая на некоторую предсказуемость исхода, вновь пробирает до дрожи. В качестве бонуса — Шоуни Смит, повторившей роль Аманды. И да, не стоит забывать про сцену после титров, где состоялся еще один важный камбэк, намекающий на возможные события 11-й части, если таковая будет снята.