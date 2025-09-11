«Дракула»: Рецензия Киноафиши

Валашский князь Влад Дракула (Калеб Лэндри Джонс) самоотверженно защищает родную землю от турецких захватчиков, но гораздо больше войны и побед его интересует горячо любимая жена Елизавета (Зои Блю). Когда Влада в очередной раз отрывают от жены (буквально), чтобы отправиться в бой, князь просит Бога лишь об одном — защитить его возлюбленную. Однако его мольбы оказываются напрасными: Елизавета погибает, а ослепленный яростью Влад отрекается от Бога и обретает бессмертие, вынужденный вечно скитаться по свету в поисках своей перерожденной супруги. Четыреста лет спустя он наконец ее находит в лице Мины Мюррей, невесты незадачливого юриста Джонатана.

Опубликованный в 1897 году роман Брэма Стокера «Дракула» быстро обрел культовый статус, а зловещий вампир стал одним из самых экранизируемых литературных героев. Впрочем, его экранные воплощения зачастую кардинально отличаются от оригинала. Если в романе Стокера Дракула был второстепенным персонажем, которого мы видим исключительно глазами Джонатана, Мины и профессора Ван Хельсинга, то в подавляющем числе экранизаций он сам становится главным героем. Не было в романе и прямой связи Дракулы с румынским князем Владом Цепешем: Стокер действительно черпал вдохновение в восточноевропейском фольклоре и наградил своего героя прозвищем Цепеша, но этим связь кровопийцы и исторической личности исчерпывалась. Поэтому неудивительно, что из сотен фильмов едва ли наберется с десяток тех, которые рассказывают о земной, «довампирской» жизни Дракулы.

Любовная связь между Дракулой и девушкой, которая стала реинкарнацией его погибшей жены, — относительно свежий взгляд на историю вампира. Впервые она появилась в фильме Дэна Кертиса 1973 года «Дракула Брэма Стокера» (с небольшой поправкой, что там его возлюбленная переродилась не в Мину, а в ее подругу Люси). Именно эта линия стала центральной в, пожалуй, самой известной экранизации — фильме Фрэнсиса Форда Копполы, в котором режиссер вводит экспозицию, рассказывающую о том, как погибла жена вампира. Эта интерпретация превращает инфернальное зло (каким изобразил Дракулу Стокер) в трагического, страдающего героя.

Сам Бессон в интервью говорил о том, что опирался в первую очередь на роман Стокера, а изо всех его экранизаций посмотрел только две (уже упомянутый фильм Копполы и «Носферату» Вернера Херцога). Но режиссера можно заподозрить в лукавстве. Бессон заимствовал у Копполы не только сюжет и структуру, но и многие визуальные образы. Так, например, седовласый и покрытый морщинами старик с экстравагантной прической, которым Дракула впервые предстает перед Джонатаном, подозрительно напоминает Дракулу Гари Олдмана. Мрачная эстетика, батальные сцены из земной жизни Влада и образ его жены будто списаны с «Дракулы» Гари Шора (одной из немногих экранизаций, которая опирается на фигуру реального Цепеша, а не персонажа Стокера). Самая неожиданная параллель — «Парфюмер» Тома Тыквера: одержимость вампира созданием одурманивающего аромата и гипнотическая сцена в монастыре вызывают прямые ассоциации с историей о Жан-Батисте Гренуе.

Пожалуй, единственным персонажем, которого Бессон если не переосмыслил радикально, то как минимум не столь явно заимствовал у других, стал священник в исполнении Кристофа Вальца — это гораздо более саркастичная и остроумная версия Ван Хельсинга.

Одна из немногих оригинальных находок Бессона — стильная музыкальная сцена, в которой Дракула, путешествуя по разным странам и эпохам, пытается отыскать Елизавету на балах и светских раутах. Любопытная сама по себе, она, однако, выбивается из общей визуального ряда и выглядит довольно чужеродным элементом.

«Дракула» Люка Бессона напоминает мозаику, собранную из кусочков ранее существующих экранизаций. Из этого могла бы получиться любопытная постмодернистская игра, но, заходя на территорию заимствований и оммажей, режиссер не переходит в поле интерпретаций. Оттого «Дракула» выглядит дорогостоящим, красивым, эффектно сделанным фанфиком, который, кажется, сам не определился, чем он является: мелодрамой о трагической любви или ироничной пародией на нее.