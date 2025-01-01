Children's Films

Menu
Animation
Anime
Ballet
Biography
Action
Western
War
Detective
Children's
Documentary
Drama
History
Catastrophe
Comedy
Concert
Short
Crime
Romantic
Mystery
Music
Musical
Film-Noir
Opera
Adventure
Compilation
Family
Fairy Tale
Theatrical
Sport
Reality-TV
Thriller
Horror
Sci-Fi
Festival
Fantasy
Adult
A
A Dog walked along the Piano
A Great Space Voyage
A Monster in Paris
A Step from the Roof
A Very Wompkee Christmas
A strip of uncut wild flowers
A.
A.C.O.R.N.S.: Operation Crackdown
AB
About Vitya, Masha, and Marines
AD
Adventures in a City that does not Exist
AF
Afanasiy
AI
Air Bound
AK
Akairo
AL
Albert
Alye pogony
AM
Amazing Adventures of socks 2. Socks up!
Americano
AN
And I Was There
Animal Crackers
Antz
AR
Arlo: The Burping Pig
AS
Asif, Vasif, Agasif
BA
Baba Yaga. Nachalo
Babe
Babe: Pig in the City
Bambi II
Barbadozhkiny istorii
Barbos v gostyakh u Bobika
Barkers: Mind the Cats!
Basni dlya zaycev
BE
Be ready, Your Highness
Belaya Caplya
Belka i Strelka. Ozornaya semeyka
Belka i Strelka. Zvyozdnye sobaki
Belka i Strelka: Ozornaya semeyka
Belka i Strelka: Tayny kosmosa
BI
Bibleyskie pritchi
BL
Blaze and the Monster Machines. Rusty Rivets
Blinky Bill the Movie
BO
Bob i Bobek — kroliki iz shlyapy
Bogatyrsha
Bolshoy sekret dlya malenkoy kompanii
Bolshoy tramplin
Boonie Bears: A Mystical Winter
Boonie Bears: Entangled Worlds
Boys
BR
Brasil Animado
Bratstvo bessmertnyh
Broken Shoes
BY
Byuro nakhodok
CA
Capture the Flag
Cars 3
CH
Chastnoe pionerskoe 2
Chastnoe pionerskoe 3
Cheburashka
Chertyonok s pushistym khvostom
Chipollino
Christopher Columbus
Christopher's Dream
Chudak iz pyatogo B
Chudesnyy kolokolchik
Chudo-rebenok
Chuzhak
Chyornaya kurica
CI
Cinderella
Cinderella
CL
Close to you
CO
Confusion of Feelings
DA
Dar
Das tapfere Schneiderlein
Dayte nam muzhchin!
DE
Den rozhdeniya Alisy
Deti protiv volshebnikov
Devichi uzory
Devochka Lusya i dedushka Krylov
Devochka Nina i pokhititeli pianino
DO
Doktor Aybolit
Dolgaya doroga v leto
Dorozhnye istorii
DR
Drug Tymanchi
Drugoy smeh
DU
Dumbo
DV
Dva khvosta
Dva klyona
Dvenadtsatoe leto
DY
Dyadyushka Au
Dyadyushka Au v gorode
EA
Earth and Sky Adventures
EL
Elias og kongeskipet
EM
Emilie Jolie
EN
Enchantimals: Secrets of Snowy Valley
ER
Eralash v kino. Vypusk №2
Eralash. Nu prosto FantaZtika!
Ernest et Célestine en hiver
ES
Escape from the Palace
Esli by ya byl moim papoy...
ET
Eto ne pro menya
Eto tvoy den
EX
Explorers
FA
Fantazyory iz derevni Ugory
FE
Fedka
FernGully: The Last Rainforest
FI
Fifteen-Year-Old Captain
FiksiKINO. Bolshaya peremena
FiksiKINO. Osenniy marafon
FiksiKINO. Vselennaya priklyucheniy
Fiksiki protiv Krabotov
Fiksiki: Bolshoy sekret
Fire, Water, and Brass Pipes
FL
Flight of the Navigator
Flåklypa Grand Prix
FR
Frog Kingdom
Frozen 2
FU
Futbolnye zvyozdy
GE
Generous Night
GI
Giovanni
Give a Paw, Friend!
GL
Glass beads
GN
Gnome Alone
GO
Goaway and Twobriefcases
GR
Grandmother’s Little Goat
HA
Happy Family
Hayflower, Quiltshoe and the Rubens Brothers
HI
Hi, Ralph!
HO
Horse Julius and Big Horse Racing
How Ivanushka the Fool Travelled in Search of Wonder
IN
INoplanetYaNe
In the Tridevyatiy kingdom
Incredibles 2
Inostranka
IV
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 3
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 4
Ivan and Marya
JA
Jack Frost
Jasper: Journey to the End of the World
JU
Jungle Book 2
Jungle Bunch / Les As de la Jungle
Jungle Shuffle
Jungledyret Hugo: Fraek, flabet og fri
KO
KOAPP
Koleso Fortuny
Korolevstvo M+
Korova za rulem
Koshki-myshki
Koshkin dom
Kosmicheskie prisheltsy
Kot Leopold
KA
Kak hashim byl bolshim
Kak tosku odoleli
Kakoe ono, more?
Kalendar ma(y)ya
Kanikuly v Prostokvashino
Kapitan Sovri-golova
Kashchey the Deathless
Kazaki-razboyniki
KE
Kesha na Taiti (Vozvraschenie bludnogo popugaya)
KH
Khalif-aist
Khan Kluay
Khleb detstva moyego
Khroniki Deda Moroza. Tayna podarkov
Khumba
KI
Kicia Kocia mówi: Dzień dobry
Kiddo The Super Truck
KR
Kradenoye solntse
Krepkiy zub
Krokodil Gena
Krotiki. Chto tam naverhu?
Krylatyy lev
KT
Kto ya takoy?
KU
Kuda letish, Vitar?
LA
Land of Good Kids
LE
Legend of the Snow White
Let's suppose you're the captain
LI
Living Rainbow
LJ
Ljubasha
LO
Lotte from Gadgetville
LU
Lukomore. Nyanya
LY
Lyalka-Ruslan i ego drug Sanka
MU
MULT v kino 124. Vesenniye smeshinki
MULT v kino 125. Druzya na vsyu golovu
MULT v kino 131. Druzhba - eto glavnoye!
MULT v kino 132. Na dvore multyabr
MULT v kino 134. Sanki, gorki, dva konka
MULT v kino 135. Ulybka do ushey
MULT v kino 136. Dlya kotikov i solnyshek
MULT v kino. Vypusk # 1
MULT v kino. Vypusk # 100
MULT v kino. Vypusk # 102
MULT v kino. Vypusk # 103
MULT v kino. Vypusk # 104
MULT v kino. Vypusk # 105
MULT v kino. Vypusk # 106
MULT v kino. Vypusk # 107
MULT v kino. Vypusk # 108
MULT v kino. Vypusk # 109
MULT v kino. Vypusk # 110
MULT v kino. Vypusk # 111
MULT v kino. Vypusk # 112
MULT v kino. Vypusk # 113
MULT v kino. Vypusk # 14
MULT v kino. Vypusk # 15
MULT v kino. Vypusk # 16
MULT v kino. Vypusk # 17
MULT v kino. Vypusk # 18
MULT v kino. Vypusk # 19
MULT v kino. Vypusk # 20
MULT v kino. Vypusk # 21
MULT v kino. Vypusk # 22
MULT v kino. Vypusk # 23
MULT v kino. Vypusk # 24
MULT v kino. Vypusk # 25
MULT v kino. Vypusk # 26
MULT v kino. Vypusk # 27
MULT v kino. Vypusk # 28
MULT v kino. Vypusk # 29
MULT v kino. Vypusk # 30
MULT v kino. Vypusk # 33
MULT v kino. Vypusk # 34
MULT v kino. Vypusk # 35
MULT v kino. Vypusk # 36
MULT v kino. Vypusk # 37
MULT v kino. Vypusk # 39
MULT v kino. Vypusk # 4
MULT v kino. Vypusk # 41
MULT v kino. Vypusk # 43
MULT v kino. Vypusk # 45
MULT v kino. Vypusk # 48
MULT v kino. Vypusk # 49
MULT v kino. Vypusk # 50
MULT v kino. Vypusk # 52
MULT v kino. Vypusk # 53
MULT v kino. Vypusk # 54
MULT v kino. Vypusk # 55
MULT v kino. Vypusk # 56
MULT v kino. Vypusk # 57
MULT v kino. Vypusk # 58
MULT v kino. Vypusk # 59
MULT v kino. Vypusk # 60
MULT v kino. Vypusk # 61
MULT v kino. Vypusk # 62
MULT v kino. Vypusk # 63
MULT v kino. Vypusk # 64
MULT v kino. Vypusk # 65
MULT v kino. Vypusk # 66
MULT v kino. Vypusk # 67
MULT v kino. Vypusk # 68
MULT v kino. Vypusk # 69
MULT v kino. Vypusk # 7
MULT v kino. Vypusk # 71
MULT v kino. Vypusk # 72
MULT v kino. Vypusk # 73
MULT v kino. Vypusk # 74
MULT v kino. Vypusk # 75
MULT v kino. Vypusk # 76
MULT v kino. Vypusk # 8
MULT v kino. Vypusk # 80
MULT v kino. Vypusk # 81
MULT v kino. Vypusk # 82
MULT v kino. Vypusk # 83
MULT v kino. Vypusk # 84
MULT v kino. Vypusk # 85
MULT v kino. Vypusk # 87
MULT v kino. Vypusk # 88
MULT v kino. Vypusk # 89
MULT v kino. Vypusk # 91
MULT v kino. Vypusk # 92
MULT v kino. Vypusk # 93
MULT v kino. Vypusk # 94
MULT v kino. Vypusk # 95
MULT v kino. Vypusk # 96
MULT v kino. Vypusk # 97
MULT v kino. Vypusk # 98
MULT v kino. Vypusk # 99
Much trouble over a little boy
Muk-skorokhod
Mult V Kino Vol 127
Mult V Kino Vol 130
Mult V Kino Vol 133
Mult V Kino. Vol 126
Mult V Kino. Vol 129
Mult V Kino. Vol 137
Mult v kino. Vypusk # 138: Vesna v trende
Mult v kino. Vypusk # 139: Piraty multyashnogo morya
Mult v kino. Vypusk # 140: Vse multiki - detyam!
Mult v kino. Vypusk # 141: Ot multyashek stanet vsem tepley
Mult v kino. Vypusk # 142
Mult v kino. Vypusk # 143
Mult v kino. Vypusk # 144
Mult v kino. Vypusk # 145
Mult v kino. Vypusk # 155
Mumi-dol
Mumi-troll i drugie
Muzyka bol'shogo goroda
Muzykalnaya smena
MA
Magic Pipe
Maksimka
Malchik i los
Malchik shel, sova letela
Malchishki ekhali na front
Malenkie nedorazumeniya
Malenkiy Ryzhik
Malysh i Karlson
Mandat
Marka strany Gondelupy
Marvin the Martian
Masha and the beasts
Masha e o Urso: O Filme
Masha i Medved
Masha i Medved v kino: Skazhite «Oy!»
Masha i Medved: Novye istorii
Masha i medved. Kak horosho my podruzhilis!
Match-revansh
Maya the Bee: The Honey Games
ME
Me Rosvolat
Metsluiged
Mezha
MI
Mikropolis
Minuscule – Mandibles from Far Away
Mir detskogo perioda
MO
Monkey King: Hero Is Back
Moy brat strausyonok
Moy dikiy drug
MY
My Friend Raffi
My Little Pony: The Movie
Mykyta Kozhumyaka
Mysh on-layn. Cikl «Vremya skazok»
NA
Nastoyaschaya skazka
Nayda
NE
Ne ta noga
Nearly the same age
Nebesnyy verblyud
Nemnogo o strashilke
Neobychnyj drug
Neobyknovennye priklyucheniya Karika i Vali
Neznaika v Solnechnom gorode
Neznayka na Lune
NI
Ni slova o futbole
Nick and Jade Tree
NO
Noch multfilmov Uolta Disneya
Noch rozhdeniya
Noski bol'shogo goroda
Novogodnee priklyuchenie
Novogodnie priklyucheniya Dzhinglikov
Novosele u Brattsa Krolika
Novyy Gulliver
OG
Ognennoye detstvo
Ogonki
OM
Om Nom Stories
ON
One Particular Pioneer
Onneli, Anneli ja nukutuskello
OP
Opasnye kanikuly
Open Season 3
Open Season: Scared Silly
OR
Orlyata Chapaya
OS
Oscar Nominated Short Films 2016: Animation
Oshibka dyadyuski Au
Oslik Plyush
Ostorozhno, shchuka!
Ostrov kapitanov
Osvobozhdennyy Don Kikhot
OT
Ot vinta 2
OY
Oy, rebyata, ta-ra-ra
PA
Padaet vverh
Pauchok Anansi i volshebnaya palochka
Paw Patrol
Paw Patrol 10
Paw Patrol 11
Paw Patrol 12
Paw Patrol 15
Paw Patrol 6
Paw Patrol 8
Paw Patrol 9
Paw Patrol. Mighty Pups
Paw Patrol: Jet to the Rescue
Paw patrol and top wing
Paw patrol. Blaze and the Monster Machines
PE
Peau d'Âne
Peter Rabbit
Petka
PH
Phantom Owl Forest
PI
Pif-paf, oy-oy-oy!
Pip Ahoy! Christmas Ahoy!
Pippi Longstocking
Pixies
PL
Ploshchad kartonnykh chasov
PO
Po shchuchemu veleniyu
Podarok chyornogo kolduna
Pohádka máje
Poplyli v shkolu
Porcupines Are Born Without Bristles
Pororo, Treasure Island Adventure
Pororo: Cyber Space Adventure
Power Battle WatchCar: Return of Watch Mask
PR
Prazdnik animacii 2015. Programma francuzskogo animacionnogo kino
Prazdnik neposlushaniya
Prazdnik novogodney elki
Priklucheniya Ogurechika
Priklyucheniya Buratino
Priklyucheniya Elektronika
Priklyucheniya Khomy
Priklyucheniya Neznayki
Priklyucheniya Neznayki i ego druzey
Priklyucheniya Petrushki
Priklyucheniya domovyonka
Priklyucheniya porosenka Funtika
Priklyucheniya volshebnogo globusa, ili prodelki vedmy
Pro Krasnuyu Shapochku
Pro Sidorova Vovu
Pro Stepana-kuzneca
Prodavets snov
Programma "Kinodetstvo"
Propal drug
Propavshiy orkestr / Volshebnye melodii
Prosto filin. Cikl «Vremya skazok»
PU
Put prorastaniya travinki
Puteshestvennik s bagazhom
RA
Rasskazhite skazku, doktor
Rasskazy starogo moryaka: Neobychaynoye puteshestviye
RE
Red Necktie
RI
Ricky Rapper And The Wild Machine
Rikki-Tikki-Tavi
Risto Rappaaja / Ricky Rapper
Risto Räppääjä ja liukas Lennart
RO
Robby & Toby
Robin Hood
Robin Hood 2
Robinzon Kuzya
Robocar Poli
Rock'n'roll for Princesses
Rostik i Kesha
RU
Rudolf the Black Cat
Rusichi
RY
Ryzhie
Ryzhik
Ryzhik v Zazerkale
SA
Sadko
Samye pravdivye istorii
Savraska
SC
Schastlivogo plavaniya
Schenyachiy Patrul i podskazki Bulki dlya vseh: Novye geroi
SE
Sembo
Serebryanye tufelki
Seromanets
Seryy Volk end Krasnaya Shapochka
SH
Shaltay-Boltay
Shchelkunchik i volshebnaya fleyta
She with a Broom, He in a Black Hat
Sheep and Wolves: Pig Deal
Shelkovaya kistochka
Sherlok Kholms i doktor Vatson
Shtorm na sushe
Shturman lapchatyy
Shurka Vybirayet More
SI
Simba Junior goes to New York
Simba Junior: The world cup
Simba: King Lion. Last battle.
SK
Skaz o Petre i Fevronii
Skazka o myortvoy tsarevne i o semi bogatyryakh
Skazka o poteryannom vremeni
Skazka o rybake i rybke
Skazka o tvyordom orekhe
Skazki Pushkina. Skazka o care Saltane
SL
Sledstvie vedut Kolobki
SM
Smeshariki i druzya v kino. Vypusk 1
Smeshariki i druzya v kino. Vypusk 2
Smeshariki i druzya v kino. Vypusk 3
Smeshariki: DezhaVyu
Smeshariki: Nachalo
SN
Snezhnaya Koroleva 3. Ogon i Lyod
Snezhnaya Koroleva: Khraniteli Chudes
Snezhnaya koroleva. Zazerkalje
Snoopy Come Home
Snova dvoe
SO
Sofi
Sokrovischa zatonuvshikh korabley
Sokrovishcha pylayushchikh skal
Soldatskaya skazka
Soldatskiy dolg
Solntse v karmane
Solomennyy zhavoronok
SoyuzKinoMult. Vypusk #1
SoyuzKinoMult. Vypusk #2
SoyuzKinoMult. Vypusk #3
Soyuzmultfilm. Novaya zhizn
SP
Spasti Pushkina
Spellbinder
Spellbinder: Land of the Dragon Lord
Spooky Jack
Sportaniya
Sportlandiya
Spot the Difference
Sprung! The Magic Roundabout
ST
Stalnoe kolechko
Starik i zhuravl
Starinnye chasy
Staryy kuvshin
Steklyannaya garmonika
Storm Boy
Stormbreaker
Strela uletayet v skazku
SU
Supertoma
Surf's Up 2: WaveMania
SV
Svinopas
SY
Syshchik s plokhim kharakterom
TR
TRIMPU v cirke
Treasure Island
Tremendous Adventures of the Musketeers
Tri bogatyrya i Kon na trone
Tri bogatyrya i printsessa Egipta
Trolls 2
TA
Tales of the Riverbank
Tall Tales from the Magical Garden of Antoon Krings
Tangled Ever After
Tarzan II
Tayemnytsa Dimky Karmiya
Tayna
Tayna
Tayna Egora
Tayna tyomnoy komnaty
TH
The Adventures of Baron Münchhhausen
The Angry Birds Movie 2
The Beautiful Girl
The Donkey King
The Fox and the Child
The Hero of Centopia
The Hidden Treasure of Wompkee Wood
The Little Fugitive
The Little Prince
The Maltese Falcon
The Mystery of Ship Watch
The Nutcracker Sweet
The Prince and the Pauper
The Princess And The Pea
The Princess and the Dragon
The Secret of Partisan Hut
The Snow Maiden
The Tale about the Painter in Love
The Thief of Bagdad
The White Poodle
TI
Tigry na ldu
Timur i komanda
TO
To the attention of all citizens and organizations
Toy Story 4
TS
Tsarevich Prosha
Tsarevny i Tainstvennaya gostya
Tsvetik-semitsvetik
TU
Turbozavry, vperyod!
TY
Tyuk
UC
Uchim angliyskiy s Am Nyamom
UD
Udivitelnaya nakhodka, ili samye obyknovennyye chudesa
UM
Umka ishchet druga
Umnaya sobachka Sonya
UR
Uroki frantsuzkogo
US
Ushastik i ego druzya
V
V nebo za mechtoy
VA
Valka's Sails
Vanya Datskiy
Varvara-beauty
Vasilisa the Beautiful
Vasyok Trubachyov and His Comrades
VE
Vechnost, vechnost i dalshe...
Velikolepniy Gosha
Veniki elovye
Veniki elovye 2
Veschiy son
Veselaya Karusel
VK
Vklyuchite severnoye siyaniye
VO
Vodyanaya
Volshebnaya kalosha
Volshebnaya serna
Volshebniki
Volshebniki dvora
Volshebnoe koltso
Volshebnoe zerkalo
Volshebnoye Ozero
Volshebnyy golos Dzhelsomino
Volshebnyy meshochek
Vorobey na ldu
Vovochka
Voyna mirov
VV
Vverh nogami, ili Gde-to v tom lesu
WH
Wheely
WI
Wish upon a Pike
XI
XI Кинофестиваль «Сказка»
YE
Yeralash v kino!
YO
Yozhik v tumane
YU
Yunga so shkhuny Kolumb
ZA
Zavtrak na trave
ZE
Zemnaya storona Luny
Zerkalce i kurinyy bog
ZH
Zhil ministr oborony
Zhili-byli my
ZI
Zimnyaya poezdka k dedu
Zimorodok
ZL
Zlydni
ZO
Zolotaya rybka v gorode N
Zolotinka
Zolotoy klyuchik
Zolotye chasy
БА
Бала ғашық
БР
Братцы Кролики: Байки старого замка
МУ
МУЛЬТ в кино. Выпуск 90. Будь здоров!
МУЛЬТ в кино. Выпуск №101: Хроники чудес
МУЛЬТ в кино. Выпуск №40
МУЛЬТ в кино. Выпуск №42
МУЛЬТ в кино. Выпуск №44
МУЛЬТ в кино. Выпуск №46
МУЛЬТ в кино. Выпуск №47
МУЛЬТ в кино. Выпуск №51
МУЛЬТ в кино. Выпуск №70. Привет, весна!
МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!
ОС
Осторожно, дети!
ПЕ
Пеппи
ПЛ
Планета Ай
