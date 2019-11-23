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Poster of MULT v kino. Vypusk # 107
MULT v kino. Vypusk # 107 - Trailer
Kinoafisha Films MULT v kino. Vypusk # 107

MULT v kino. Vypusk # 107

, 2019
MULT v kino. Vypusk # 107
Russia / Animation, Family, Children's / 18+
Trailers
Poster of MULT v kino. Vypusk # 107
MULT v kino. Vypusk # 107 - Trailer
MULT v kino. Vypusk # 107  Trailer
Director Vera Myakisheva, Anna Borisova, Ivan Pshonkin, Nikolay Kozlov, Andrey Korn, Alex Tsitsilin
Writer Oleg Berkov-Sinyukov, Andrey Korn, Marina Sycheva, Vladimir Nikolayev, Aleksey Zamyslov
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 47 minutes
Production year 2019
World premiere 23 November 2019
Release date
23 November 2019 Russia МВК 0+
Also known as
MULT v kino. Vypusk # 107, Мульт в кино. Выпуск # 107: Будет смешно!

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