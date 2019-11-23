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Director
Vera Myakisheva
,
Anna Borisova
,
Ivan Pshonkin
,
Nikolay Kozlov
,
Andrey Korn
,
Alex Tsitsilin
Writer
Oleg Berkov-Sinyukov
,
Andrey Korn
,
Marina Sycheva
,
Vladimir Nikolayev
,
Aleksey Zamyslov
Cast and Crew
Animated film details
Country
Russia
Runtime
47 minutes
Production year
2019
World premiere
23 November 2019
Release date
23 November 2019
Russia
МВК
0+
Also known as
MULT v kino. Vypusk # 107, Мульт в кино. Выпуск # 107: Будет смешно!
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