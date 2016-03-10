Menu
Films
Eralash. Nu prosto FantaZtika!
Eralash. Nu prosto FantaZtika!
18+
Напомним о выходе в прокат
Family
Children's
Eralash. Nu prosto FantaZtika!
trailer
trailer
Country
Russia
Runtime
1 hour 15 minutes
Production year
2016
World premiere
10 March 2016
Release date
10 March 2016
Russia
КиноДетство
0+
10 March 2016
Belarus
10 March 2016
Kazakhstan
10 March 2016
Ukraine
Director
Boris Grachevsky
Cast and Crew
