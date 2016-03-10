Menu
Poster of Eralash. Nu prosto FantaZtika!
Eralash. Nu prosto FantaZtika!

Eralash. Nu prosto FantaZtika! - trailer
Country Russia
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 2016
World premiere 10 March 2016
Release date
10 March 2016 Russia КиноДетство 0+
10 March 2016 Belarus
10 March 2016 Kazakhstan
10 March 2016 Ukraine
Director
Boris Grachevsky
Eralash. Nu prosto FantaZtika! - trailer
Eralash. Nu prosto FantaZtika! - teaser
