Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of MULT v kino. Vypusk # 15
Kinoafisha Films MULT v kino. Vypusk # 15

MULT v kino. Vypusk # 15

, 2015
MULT v kino. Vypusk # 15
Russia / Children's, Animation / 18+
Poster of MULT v kino. Vypusk # 15
Director Vladimir Ponomaryov, Denis Chervyatsov, Georgy Vasilyev, Evgeny Golovin, Vadim Volya, Vadim Sotskov
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 42 minutes
Production year 2015
Also known as
MULT v kino. Vypusk # 15, Мульт в кино. Выпуск # 15

Cartoon rating

0.0
Rate 8 votes
Place in the rating
Best Animated Films  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for MULT v kino. Vypusk # 15

MULT v kino. Vypusk # 17
MULT v kino. Vypusk # 17 Children's, Animation
2015, Russia
0.0
MULT v kino. Vypusk # 16
MULT v kino. Vypusk # 16 Children's, Animation
2015, Russia
0.0
MULT v kino. Vypusk # 19
MULT v kino. Vypusk # 19 Children's, Animation
2015, Russia
0.0
MULT v kino. Vypusk # 18
MULT v kino. Vypusk # 18 Animation, Children's
2015, Russia
0.0
MULT v kino. Vypusk # 10
MULT v kino. Vypusk # 10 Animation
2015, Russia
0.0
MULT v kino. Vypusk # 11
MULT v kino. Vypusk # 11 Animation
2015, Russia
0.0
MULT v kino. Vypusk # 8
MULT v kino. Vypusk # 8 Children's, Animation
2015, Russia
0.0
MULT v kino. Vypusk # 71
MULT v kino. Vypusk # 71 Animation, Children's, Family
2018, Russia
0.0
MULT v kino. Vypusk # 72
MULT v kino. Vypusk # 72 Animation, Family, Children's
2018, Russia
0.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more