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Mult v kino. Vypusk # 143
Mult v kino. Vypusk # 143
, 2022
Mult v kino. Vypusk # 143
Russia / Animation, Children's / 18+
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Mult v kino. Vypusk # 143
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Director
Ekaterina Polyakova
,
Zalimkhan Kashezhev
,
Rafael Ter-Sargsyan
,
Lyudmila Leysblus
,
Stanislav Shakhov
,
Dmitriy Ilyushin
,
Alina Zolotareva
Writer
Oleg Berkov-Sinyukov
,
Mariya Mzokova
,
Evgeny Golovin
,
Anton Lanshakov
Cast and Crew
Animated film details
Country
Russia
Runtime
47 minutes
Production year
2022
World premiere
21 May 2022
Release date
21 May 2022
Russia
МВК
Worldwide Gross
$64,448
Also known as
Mult v kino. Vypusk # 143, Мульт в кино. Выпуск # 143: На горизонте - лето!
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