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Poster of Mult v kino. Vypusk # 143
Mult v kino. Vypusk # 143 - Trailer
Kinoafisha Films Mult v kino. Vypusk # 143

Mult v kino. Vypusk # 143

, 2022
Mult v kino. Vypusk # 143
Russia / Animation, Children's / 18+
Trailers
Poster of Mult v kino. Vypusk # 143
Mult v kino. Vypusk # 143 - Trailer
Mult v kino. Vypusk # 143  Trailer
Director Ekaterina Polyakova, Zalimkhan Kashezhev, Rafael Ter-Sargsyan, Lyudmila Leysblus, Stanislav Shakhov, Dmitriy Ilyushin, Alina Zolotareva
Writer Oleg Berkov-Sinyukov, Mariya Mzokova, Evgeny Golovin, Anton Lanshakov
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 47 minutes
Production year 2022
World premiere 21 May 2022
Release date
21 May 2022 Russia МВК
Worldwide Gross $64,448
Also known as
Mult v kino. Vypusk # 143, Мульт в кино. Выпуск # 143: На горизонте - лето!

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Mult v kino. Vypusk # 143 - Trailer
Mult v kino. Vypusk # 143 Trailer
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