Smeshariki: Nachalo

Smeshariki: Nachalo

Smeshariki: Nachalo
Smeshariki: Nachalo - trailer 2
Smeshariki: Nachalo  trailer 2
Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2011
World premiere 22 December 2011
Release date
22 December 2011 Russia КароПрокат
22 December 2011 Belarus
22 December 2011 Kazakhstan
20 October 2017 Spain
22 December 2011 Ukraine
Worldwide Gross $8,809,536
Production Bazelevs Production, Cinema Foundation, Computer Animation Studio
Also known as
Smeshariki: Nachalo, Kikoriki: Team Invincible, Kikoriki, Kikoriki: Team Invincible 3D, Burbuliai: Pradžia, Kikoriki - A Turma Invencível, Kikoriki - Equipe Invencível, Kikoriki - L'équipe Invincible, Kikoriki - O Time Invencível, Kikoriki: Echipa Invincibilă, Kikoriki: El equipo invencible, Kikoriki: Equip invencible, Kikoriki: Equipo invencible, Kikoriki: ha'kvoutza ha'bilty menoutzakhat, Kikoriki: L'équipe invincible, Kikōriki: Parājaya Kaḷa Nohæki Kaṇḍāyama, Kikoriki: The Movie, Kikoriki: Yenilmez Takım, Naerupallid: Algus, Sasatsilo: dasats'q'isi, Smeşariki: Başlanğıc, Smešariki: Sākums, Smeshariki: The Beginning, БумШарики: SUS, Күлегештер: Басталуы, Смешарики. Начало, Смешарики. Начало 3D, Смішарики: Початок, Смішарики: Початок 3D, स्मेशरकी: टीम अजेय, キコリキ: チーム無敵, キコリキ. チーム無敵
Director
Denis Chernov
Denis Chernov
Cast
Anton Vinogradov
Anton Vinogradov
Vladimir Postnikov
Mikhail Chernyak
Mikhail Chernyak
Mihail Hrustalev
Kseniya Brzhezovskaya
Cast and Crew
Cartoon rating

6.8
Rate 55 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2108 In the Animation genre  273 In the Children's genre  17 In films of Russia  232
Cartoon reviews
Zehra KIVILCIM 6 September 2025, 14:38
Привет, как дела?🤔 я Элиф
Amine Elif Şenyüz 12 September 2025, 11:45
"Смешарики:Команда Супергероев." Скоро в кинотеатрах!" С опцией 3D неважно.😉 не забудьте дать трейлер с турецкой озвучкой.🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Film Trailers All trailers
Smeshariki: Nachalo - trailer 2
Smeshariki: Nachalo Trailer 2
Smeshariki: Nachalo - trailer 1
Smeshariki: Nachalo Trailer 1
