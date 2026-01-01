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Poster of Solntse v karmane
6.6
Kinoafisha Films Solntse v karmane
6.6

Solntse v karmane

, 1985
Solntse v karmane
USSR / Children's, Family / 18+
Poster of Solntse v karmane
6.6

Cast

Dariya Vishnyakova
Anya Ivanova
Yuriy Katin-Yartsev
Yuriy Katin-Yartsev
Mariya Skvortsova
tyotya Klava
Vadim Andreev
Vadim Andreev
papa Ani
Yuriy Nazarov
Yuriy Nazarov
Sergey Nikonenko
Sergey Nikonenko
Vera Ivleva
Vera Ivleva
Irina Petrovna
Yana Druz
mama Ani
Maria Vinogradova
babushka Ani
Seryoza Pakhomov
Seryozha
Tatyana Yulis
Tata
Vera Nerush
Galya
Director Eduard Gavrilov
Writer Eduard Gavrilov, Olga Sidelnikova
Composer Anna Ikramova
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 10 minutes
Production year 1985
World premiere 1 September 1985
Release date
9 September 1985 Russia 6+
1 September 1985 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Solntse v karmane, Солнце в кармане

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.7 IMDb
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