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Poster of Cars 3
7.3
Cars 3 - Dubbed trailer 3
Kinoafisha Films Cars 3
7.3

Cars 3

, 2017
Cars 3
USA / Children's, Animation, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Cars 3
7.3
Cars 3 - Dubbed trailer 3
Cars 3  Dubbed trailer 3

Synopsis

Lightning McQueen sets out to prove to a new generation of racers that he's still the best race car in the world.

Cast

Owen Wilson
Owen Wilson
Lightning McQueen
Armie Hammer
Armie Hammer
Jackson Storm
Cristela Alonzo
Cruz Ramirez
Chris Cooper
Chris Cooper
Smokey
Nathan Fillion
Nathan Fillion
Sterling
Daniel Lawrence Whitney
Mater
Ray Magliozzi
Dusty
Tony Shalhoub
Tony Shalhoub
Luigi
Bonnie Hunt
Bonnie Hunt
Sally
Lea DeLaria
Miss Fritter
Director Brian Fee
Writer Ben Queen, Eyal Podell, Bob Peterson, Brian Fee, Kiel Murray, Mike Rich, Jonathon E. Stewart
Composer Randy Newman
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2017
Online premiere 15 June 2017
World premiere 10 June 2017
Release date
15 June 2017 Russia WDSSPR 6+
22 June 2017 Australia
15 June 2017 Belarus
13 July 2017 Brazil
25 August 2017 China
15 June 2017 Croatia
31 August 2017 Denmark
28 July 2017 Estonia
28 July 2017 Finland S
2 August 2017 France
28 September 2017 Germany
14 July 2017 Great Britain
15 June 2017 Greece
13 July 2017 Hong Kong
15 June 2017 Hungary
14 July 2017 Ireland
14 September 2017 Italy
15 July 2017 Japan
15 June 2017 Kazakhstan
28 July 2017 Lithuania V
12 July 2017 Netherlands
22 June 2017 New Zealand G
15 June 2017 Portugal
16 June 2017 Romania
15 June 2017 Slovakia
13 July 2017 South Korea
14 July 2017 Spain
1 September 2017 Sweden
10 August 2017 Thailand
16 June 2017 Turkey
16 June 2017 USA
15 June 2017 Ukraine
11 August 2017 Viet Nam
MPAA G
Budget $175,000,000
Worldwide Gross $383,930,656
Production Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios
Also known as
Cars 3, Тачки 3, Auta 3, Bilar 3, Biler 3, Carros 3, Arabalar 3, Autá 3, Auti 3, Autod 3, Automobili 3, Autot 3, Avtomobili 3, Bílar 3, Cars 3 - Evolution, Cars 3: Crossroad, Cars 3: Evolution, Cars 3：閃電再起, Cars: Crossroad, Les Bagnoles 3, Mashinalar 3, Mashinha 3, Masini 3, Maşınlar 3, Mekhoniyot 3, Ratai 3, Seyarat 3, Vāģi 3, Verdák 3., Vương Quốc Xe Hơi 3, Αυτοκίνητα 3, Колите 3, Көліктер 3, カーズ　クロスロード, 反斗車王3, 小汽车的故事3, 汽车总动员3, 赛车总动员3：极速挑战, 飞车正传3, Cars: 3, 赛车总动员3, Cars 3 สี่ล้อซิ่ง ชิงบัลลังก์แชมป์, カーズ3, 카3: 새로운 도전

Cartoon rating

7.3
Rate 91 votes
6.7 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  1385 In the Children's genre  10 In the Animation genre  218 In the Adventure genre  311 In films of USA  847 In films of 2017  44
Updated 22 July 2026

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soundtrack Cars 3

Quotes

Sally Carrera Don't fear failure. Be afraid of not having the chance, you have the chance!
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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