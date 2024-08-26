Also known as

Flight of the Navigator, El vuelo del navegante, Der Flug des Navigators, Malý navigátor, Полет навигатора, Політ навігатора, Avaruuden sankari, Borta med tiden, Călător în timp și spațiu, Gyermek az időben, Le vol du navigateur, Lot 'Navigatorem', Naufragés de l'île aux pirates, Navigaatori lend, Navigator, Navigatoriaus skrydis, Navigatorov let, O Navegador do Espaço, O Vôo do Navegador, Ptisi sto agnosto, Tilbage til virkeligheden, Ucieczka nawigatora, UFO-piloten, Πτήση στο άγνωστο, Навигаторов лет, Полетът на навигатора, ნავიგატორის გაფრენა, پرواز مسیریاب, رحله الملاح, فلائیٹ آف دی نیویگیٹر, 협곡의 실종, ナビゲイター, De Kleine Astronaut, 冲出地球, 衝出地球

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