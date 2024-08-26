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Poster of Flight of the Navigator
7.3
Kinoafisha Films Flight of the Navigator
7.3

Flight of the Navigator

, 1986
Flight of the Navigator
USA / Children's, Adventure, Sci-Fi / 18+
Poster of Flight of the Navigator
7.3

Cast

Joey Cramer
David Freeman
Cliff DeYoung
Bill Freeman
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Carolyn McAdams
Matt Adler
Jeff (16 years)
Veronica Cartwright
Veronica Cartwright
Helen Freeman
Paul Reubens
Max
Albie Whitaker
Jeff (8 years)
Howard Hesseman
Howard Hesseman
Dr. Louis Faraday
Robert Small
Troy
Jonathan Sanger
Dr. Carr
Director Randal Kleiser
Writer Phil Joanou, Mark H. Baker, Michael Burton
Composer Alan Silvestri
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 1986
World premiere 30 July 1986
Release date
1 August 1986 Russia 12+
10 April 1987 Australia
1 August 1986 Brazil L
10 February 1989 Denmark A
30 October 1986 France
20 July 1988 Germany
10 April 1987 Great Britain
10 July 1987 Ireland
22 January 1987 Italy
27 December 1986 Japan
1 August 1986 Kazakhstan
13 October 1988 Netherlands
10 July 1987 Sweden
30 July 1986 USA
1 August 1986 Ukraine
MPAA PG
Budget $9,000,000
Worldwide Gross $18,566,873
Production Walt Disney Pictures, Producers Sales Organization (PSO), Viking Films
Also known as
Flight of the Navigator, El vuelo del navegante, Der Flug des Navigators, Malý navigátor, Полет навигатора, Політ навігатора, Avaruuden sankari, Borta med tiden, Călător în timp și spațiu, Gyermek az időben, Le vol du navigateur, Lot 'Navigatorem', Naufragés de l'île aux pirates, Navigaatori lend, Navigator, Navigatoriaus skrydis, Navigatorov let, O Navegador do Espaço, O Vôo do Navegador, Ptisi sto agnosto, Tilbage til virkeligheden, Ucieczka nawigatora, UFO-piloten, Πτήση στο άγνωστο, Навигаторов лет, Полетът на навигатора, ნავიგატორის გაფრენა, پرواز مسیریاب, رحله الملاح, فلائیٹ آف دی نیویگیٹر, 협곡의 실종, ナビゲイター, De Kleine Astronaut, 冲出地球, 衝出地球

Film rating

7.3
Rate 57 votes
6.9 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  1393 In the Children's genre  11 In the Adventure genre  314 In the Sci-Fi genre  178 In films of USA  852 In films of 1986  4
Updated 26 August 2024
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soundtrack Flight of the Navigator
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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