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Poster of Puteshestvennik s bagazhom
6.7
Kinoafisha Films Puteshestvennik s bagazhom
6.7

Puteshestvennik s bagazhom

, 1965
Puteshestvennik s bagazhom
USSR / Children's / 18+
Poster of Puteshestvennik s bagazhom
6.7

Cast

Vladimir Kostin
Lyudmila Khityaeva
Lyudmila Khityaeva
maty Sevy shcheglova
Yevgeny Vesnik
Vladimir Zemlyanikin
Mikhail Shcheglov
Mikhail Pugovkin
Mikhail Pugovkin
Fyodorov- - shyofor taksi
Viktor Avdyushko
Nikolay Chistov
Volodya Kostin
Seva Shcheglov
Vitali Klimov
Geliy
Valentina Nikonovna Hmara
Pionervozhataya
Yelizaveta Kuzyurina
Sosedka
Olga Narovchatova
Devushka na skameyke
Zinaida Naryshkina
Kontrolyor v avtobuse
Director Ilya Frez
Writer Ilya Frez, Vladimir Zhelezniakov
Composer Nektarios Chargeishvili
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 1965
World premiere 29 August 1966
Release date
29 August 1966 Russia 6+
29 August 1966 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Puteshestvennik s bagazhom, A Passenger with Baggage, A Traveller with Luggage, Călătorul cu bagaj, Chłopiec z kogutem, Reise mit Gepäck, Путешественник с багажом

Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.4 IMDb
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