Cast
Vladimir Zemlyanikin
Mikhail Shcheglov
Viktor Avdyushko
Nikolay Chistov
Volodya Kostin
Seva Shcheglov
Valentina Nikonovna Hmara
Pionervozhataya
Yelizaveta Kuzyurina
Sosedka
Olga Narovchatova
Devushka na skameyke
Cast and Crew
Composer
Nektarios Chargeishvili
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 22 minutes
Production year
1965
World premiere
29 August 1966
Release date
|29 August 1966
|Russia
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|6+
|29 August 1966
|USSR
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Puteshestvennik s bagazhom, A Passenger with Baggage, A Traveller with Luggage, Călătorul cu bagaj, Chłopiec z kogutem, Reise mit Gepäck, Путешественник с багажом