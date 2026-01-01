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Poster of Uroki frantsuzkogo
7.8
Kinoafisha Films Uroki frantsuzkogo
7.8

Uroki frantsuzkogo

, 1978
Uroki frantsuzkogo
USSR / Children's, Drama / 18+
Poster of Uroki frantsuzkogo
7.8

Cast

Mikhail Egorov
Mikhail Egorov
Volodya
Tatyana Tashkova
Tatyana Tashkova
Lidiya Mikhaylovna
Galina Yatskina
Mariya Andreyevna
Valentina Talyzina
Valentina Talyzina
Aunt Nadya
Boris Novikov
Uncle Ilya
Vadim Yakovlev
Uncle Vanya
Oleg Golubitsky
Vasiliy Andreyevich
Andrei Zvezdov
Vadik
Vladimir Repin
Fedka
Oleg Kazennov
Tishkin
Director Evgeniy Tashkov
Writer Valentin Rasputin, Evgeniy Tashkov
Composer Boris Chaikovsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1978
World premiere 17 December 1978
Release date
17 December 1978 Russia 0+
Also known as
Uroki frantsuzkogo, Уроки французского, A French Lesson, Französisch-Stunden, Min fröken i franska, Uroki frantsuzskogo

Film rating

7.8
Rate 12 votes
7.7 IMDb
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