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Poster of Oy, rebyata, ta-ra-ra
6.1
Kinoafisha Films Oy, rebyata, ta-ra-ra
6.1

Oy, rebyata, ta-ra-ra

, 1992
Oy, rebyata, ta-ra-ra
Russia / Children's / 18+
Poster of Oy, rebyata, ta-ra-ra
6.1

Cast

Valeriy Zolotukhin
Valeriy Zolotukhin
Svetlana Kharlap
Komarov
Klara Rumyanova
Klara Rumyanova
Yevgeny Leonov
Yevgeny Leonov
Narrator (Tigryonok na podsolnukhe)
Yevgeny Leonov
Yevgeny Leonov
Narrator (Tigryonok na podsolnukhe)
Aleksandra Babaeva
Sun
Aleksandr Baranov
Tamara Dmitrieva
Girls in yellow dresses
Gennadiy Dudnik
Grandfather
Yuri Filimonov
Grandfather
Efim Katsirov
Wolf
Margarita Korabelnikova
Antoshka
Director Leonid Nosyrev
Writer Yuriy Koval, Yuriy Nagibin, Leonid Nosyrev, Eduard Shim
Composer Evgeniy Botyarov, Viktor Kuprevich, Vladimir Shainsky
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 52 minutes
Production year 1992
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Oy, rebyata, ta-ra-ra, Oh, Guys, Ta-ra-ra, Ой, ребята, та-ра-ра!

Film rating

6.1
Rate 15 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
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