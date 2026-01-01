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Fantazyory iz derevni Ugory Children's
1994, USSR
5.0
Rasskazy starogo moryaka: Neobychaynoye puteshestviye Children's
1970, USSR
7.0
Veselaya Karusel Short, Children's
1969, USSR
6.0
Shelkovaya kistochka Children's
1977, USSR
6.0
Skazka o poteryannom vremeni Children's
1978, USSR
6.0
Volshebnoe koltso Children's, Short, Family
1979, USSR
8.0
Byuro nakhodok Children's
1982, USSR
7.0
Soldatskaya skazka Children's
1980, USSR
6.0
Novogodnee priklyuchenie Children's
1980, USSR
6.0
Chyornaya kurica Children's
1975, USSR
6.0
Neobychnyj drug Children's
1975, USSR
6.0
Tsarevich Prosha Children's
1974, USSR
6.0