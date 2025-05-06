Cast
Emmanuil Geller
American slave runner
Mikhail Astangov
Captain of the slave ship
Sergei Kurilov
Russian ship's captain
Stepan Kayukov
Russian ship's officer
Vladimir Balashov
Russian ship's officer
Cast and Crew
Director
Vladimir Brown
Writer
Grigoriy Koltunov, Konstantin Stanyukovich
Composer
Vadim Gomolyaka, Igor Shamo
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 14 minutes
Production year
1952
World premiere
19 June 1952
Release date
|19 June 1952
|Russia
|
|12+
|8 May 1953
|Czechoslovakia
|
|
|19 June 1952
|USSR
|
|
Production
Dovzhenko Film Studios, Kievskaya Kinostudiya (Kiev Film Studio), Sovexportfilm
Also known as
Maksimka, Der Junge vom Sklavenschiff, Maximka, Максимка, Drengen fra slaveskibet, Maksymek, Makszimka, Negergutten Maksimka, Orjameri, Максимко, マキシムカ