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Poster of Maksimka
7.3
Kinoafisha Films Maksimka
7.3

Maksimka

, 1952
Maksimka
USSR / Adventure, Children's / 18+
Poster of Maksimka
7.3

Cast

Anatoly Bovykin
Maksimka
Boris Andreyev
Boris Andreyev
Seaman Luchkin
Vyacheslav Tikhonov
Vyacheslav Tikhonov
Ship's Lt. Gorelov
Emmanuil Geller
American slave runner
Mikhail Astangov
Captain of the slave ship
Nikolay Kryuchkov
Nikolay Kryuchkov
Russian ship's bo'sun
Sergei Kurilov
Russian ship's captain
Stepan Kayukov
Russian ship's officer
Mark Bernes
Mark Bernes
Aleksandr Kashperov
Richards (mate of slave ship)
Vladimir Balashov
Russian ship's officer
Director Vladimir Brown
Writer Grigoriy Koltunov, Konstantin Stanyukovich
Composer Vadim Gomolyaka, Igor Shamo
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 14 minutes
Production year 1952
World premiere 19 June 1952
Release date
19 June 1952 Russia 12+
8 May 1953 Czechoslovakia
19 June 1952 USSR
Production Dovzhenko Film Studios, Kievskaya Kinostudiya (Kiev Film Studio), Sovexportfilm
Also known as
Maksimka, Der Junge vom Sklavenschiff, Maximka, Максимка, Drengen fra slaveskibet, Maksymek, Makszimka, Negergutten Maksimka, Orjameri, Максимко, マキシムカ

Film rating

7.3
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Updated 6 May 2025
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