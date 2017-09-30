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Poster of MULT v kino. Vypusk # 59
Kinoafisha Films MULT v kino. Vypusk # 59

MULT v kino. Vypusk # 59

, 2017
MULT v kino. Vypusk # 59
Russia / Animation, Children's, Family / 18+
Poster of MULT v kino. Vypusk # 59
Director Arthur Merkulov, Aleksey Pichuzhin, Nikolay Kozlov, Dmitry Lazarev, Polina Grekova, Anton Vereshchagin
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 45 minutes
Production year 2017
World premiere 30 September 2017
Release date
30 September 2017 Russia МВК 0+
30 September 2017 Kazakhstan
30 September 2017 Ukraine
Also known as
MULT v kino. Vypusk # 59, Мульт в кино. Выпуск # 59: Приятные знакомства

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