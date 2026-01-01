Similar films for Umka ishchet druga
Umka Family, Animation, Short
1969, USSR
7.0
Kanikuly v Prostokvashino Animation, Children's
1980, USSR
8.0
Troe iz Prostokvashino Family, Animation, Short
1978, USSR
8.0
The Mystery of the Third Planet Animation, Adventure, Family, Sci-Fi
1981, USSR
8.0
Vinni-Pukh i den zabot Family, Animation, Short
1972, USSR
8.0
Vinni-Pukh idyot v gosti Family, Animation, Short
1971, USSR
8.0
Po sledam bremenskikh muzykantov Musical, Animation, Fantasy, Family
1971, USSR
7.0
Vinni-Pukh Family, Animation, Short
1969, USSR
8.0
Bremenskie muzykanty Family, Animation, Musical, Fairy Tale
1969, USSR
7.0
Kanikuly Bonifatsiya Short, Animation, Family
1965, USSR
7.0
Volk i semero kozlyat Animation, Short
1957, USSR
6.0
Lesnye puteshestvenniki Animation
1951, USSR
7.0