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7.4
Kinoafisha Films Umka ishchet druga
7.4

Umka ishchet druga

, 1970
Umka ishchet druga
USSR / Children's, Short / 18+
7.4

Cast

Vera Vasilyeva
Vera Vasilyeva
Mother Bear
Margarita Korabelnikova
Umka
Director Vladimir Pekar, Vladimir Popov
Writer Yuriy Yakovlev
Composer Evgeniy Krylatov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1970
World premiere 2 February 1970
Release date
2 February 1970 Russia
2 February 1970 USSR
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Umka ishchet druga, Umka Is Looking for a Friend, Умка ищет друга, Polar Bear Christmas, Umka 2, Умка шукає друга, Umka Ishhet Druga

Film rating

7.4
Rate 15 votes
7.3 IMDb
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