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Poster of Sheep and Wolves: Pig Deal
6.1
Sheep and Wolves: Pig Deal - Trailer
Kinoafisha Films Sheep and Wolves: Pig Deal
6.1

Sheep and Wolves: Pig Deal

, 2018
Volki i ovtsy. Khod sviney
Russia / Animation, Children's / 18+
Trailers
Poster of Sheep and Wolves: Pig Deal
6.1
Sheep and Wolves: Pig Deal - Trailer
Sheep and Wolves: Pig Deal  Trailer

Cast

Elizaveta Boyarskaya
Elizaveta Boyarskaya
Maksim Matveev
Maksim Matveev
Graham Halstead
Grey
Major Attaway
Gark
Jason Griffith
Additional Voices
Jason Griffith
Additional Voices
Oliver Wyman
Additional Voices
Oliver Wyman
Additional Voices
Billy Bob Thompson
Billy Bob Thompson
Dee
Billy Bob Thompson
Billy Bob Thompson
Dee
Vanessa Gardner
Mami
Kate Bristol
Bianca
Director Vladimir Nikolayev
Writer Robert Lence, Alex Tsitsilin, Vladimir Nikolayev, Anton Timofeev
Composer Benjamin Zecker
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2018
Online premiere 2 August 2019
World premiere 24 January 2019
Release date
24 January 2019 Russia Наше кино 6+
24 January 2019 Czechia
24 January 2019 Estonia
30 January 2020 Greece
7 March 2019 Hungary
5 April 2019 Latvia
14 June 2019 Lithuania
31 May 2019 Norway
23 June 2022 Peru
MPAA PG
Worldwide Gross $3,367,972
Production CTB Film Company, Cinema Fund, Wizart Animation
Also known as
Volki i ovtsy. Khod sviney, Ovejas y lobos: La hazaña mágica, Sheep & Wolves 2, Sheep and Wolves: Pig Deal, Állati csetepata 2, Állati csetepata: Ez már röfi!, Bianca & Grey 2, Gare aux loups 2: Tous à table!, Hundid ja lambad 2, Kuzular Kurtlara Karşı 2, Lobos e ovelhas 2, Ovečky a vlci: Veliká bitva, Ovejas y lobos 2, Sheep & Wolves: Pig Deal, Sheep and Wolves: A Pig Deal, Sheep and Wolves: The Pig's Move, Ulv i fåreklær 2, Vilks aitas ādā 2: Cūku būšana, Völlig von der Wolle: Schwein gehabt!, Wilk w owczej skórze 2, Wolves and sheeps. Pig's turn, Πρόβατα εναντίον λύκων 2, Волки и овцы: Ход свиньей, Овца или вълк 2, Sheep and Wolves 2, Volki i Ovtsy: Khod svinyoy, Sheeps and Wolves, Volki i ovtsy 2, Волки и овцы 2

Cartoon rating

6.1
Rate 12 votes
5.1 IMDb
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Best Animated Films  Best Russian Films 
Updated 26 February 2026

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Sheep and Wolves: Pig Deal - Trailer
Sheep and Wolves: Pig Deal Trailer
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