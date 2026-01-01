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Poster of Steklyannaya garmonika
7.4
Kinoafisha Films Steklyannaya garmonika
7.4

Steklyannaya garmonika

, 1968
Steklyannaya garmonika
USSR / Children's / 18+
Poster of Steklyannaya garmonika
7.4

Cast

Gennady Shpalikov
Director Andrey Khrzhanovskiy
Writer Gennady Shpalikov
Composer Alfred Schnittke
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 21 minutes
Production year 1968
World premiere 1 January 1968
Release date
13 February 1968 USSR
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Steklyannaya garmonika, Klaasharmoonium, Szklane organki, The Glass Harmonica, The Glass of Harmonica!, Стеклянная гармоника

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.3 IMDb
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