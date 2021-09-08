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Poster of Mult V Kino Vol 130
Mult V Kino Vol 130 - Trailer
Kinoafisha Films Mult V Kino Vol 130

Mult V Kino Vol 130

, 2021
Mult V Kino Vol 130
Russia / Adventure, Animation, Children's / 18+
Trailers
Poster of Mult V Kino Vol 130
Mult V Kino Vol 130 - Trailer
Mult V Kino Vol 130  Trailer
Director Rafael Ter-Sargsyan, Olga Mikhaleva, Aleksandr Lyutkevich, Anton Khudyakov, Nikolay Kozlov
Writer Yulia Ivanova, Mariya Parfenova, Anton Lanshakov, Jalil Rizvanov
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 47 minutes
Production year 2021
Worldwide Gross $81,129
Also known as
Mult V Kino Vol 130, Мульт в кино. Выпуск # 130: Лето прошло, а мульты остались

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Mult V Kino Vol 130 - Trailer
Mult V Kino Vol 130 Trailer
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