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Poster of Orlyata Chapaya
6.2
Kinoafisha Films Orlyata Chapaya
6.2

Orlyata Chapaya

, 1968
Orlyata Chapaya
USSR / Children's / 18+
Poster of Orlyata Chapaya
6.2

Cast

Aleksandr Grechany
Yury Kuzmenko
Stepan Kostrov
Dmitriy Masanov
Viktor Proskurin
Viktor Proskurin
Volodya Petukhov
Vanya Afanasyev
Yelena Kashcheyeva
Lenka - Leshka
Igor Sretensky
Nachalnik shtaba
Evgeniy Karelskikh
Nachalnik kavalerii
Ivan Ryzhov
Ivan Ryzhov
Ugray - komissar
Vladimir Prokhorov
Dergachev
Arkady Trusov
dyadya Semyon
Yury Pomerantsev
Viktor Leonidovich - direktor teatra
Director Yuri Pobedonostsev
Writer Anatoli Shajkevich, Irina Shvedova
Composer Valeri Petrov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 1968
World premiere 17 December 1968
Release date
17 December 1968 USSR
12 May 1969 Ukraine
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Orlyata Chapaya, Die Adler Tschapajews, Орлята Чапая

Film rating

6.2
Rate 10 votes
6 IMDb
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