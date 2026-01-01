Cast
Yury Kuzmenko
Stepan Kostrov
Volodya Petukhov
Vanya Afanasyev
Yelena Kashcheyeva
Lenka - Leshka
Igor Sretensky
Nachalnik shtaba
Evgeniy Karelskikh
Nachalnik kavalerii
Vladimir Prokhorov
Dergachev
Arkady Trusov
dyadya Semyon
Yury Pomerantsev
Viktor Leonidovich - direktor teatra
Cast and Crew
Director
Yuri Pobedonostsev
Writer
Anatoli Shajkevich, Irina Shvedova
Composer
Valeri Petrov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 20 minutes
Production year
1968
World premiere
17 December 1968
Release date
|17 December 1968
|USSR
|
|
|12 May 1969
|Ukraine
|
|
Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Orlyata Chapaya, Die Adler Tschapajews, Орлята Чапая