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Poster of Red Necktie
5.9
Kinoafisha Films Red Necktie
5.9

Red Necktie

, 1948
Krasnyy galstuk
USSR / Children's / 18+
Poster of Red Necktie
5.9

Cast

Alexandr Chvylja
Alexandr Chvylja
Vishnyakov
Galina Stepanova
Galina Stepanova
Nadezhda Ivanovna
Vera Okuneva
Grandmother
Vitali Doronin
Kochubei
Nikolay Bogatyryov
Young Pioneer organizer
Aleksandr Sokolov
Valeri Vishnyakov
Irina Nachinkina
Marina Vishnyakova
Vyacheslav Kotov
Shura Badeikin
Anatoli Gonichev
Chashkin
Oleg Basilashvili
Oleg Basilashvili
Young boy
Director Valentina Ivashova, Vladimir Sukhobokov, Mariya Sauts
Writer Sergey Mikhalkov
Composer Anatoli Lepin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 7 minutes
Production year 1948
World premiere 8 October 1948
Release date
11 November 1948 Russia 12+
8 October 1948 Czechoslovakia
19 November 1948 Germany
Production Soyuzdetfilm
Also known as
Krasnyy galstuk, Freundschaft, Crvena kravata, Meidän kaverusten kesken, Vörös nyakkendő, Красный галстук

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.5 IMDb
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