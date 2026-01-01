Cast
Nikolay Bogatyryov
Young Pioneer organizer
Aleksandr Sokolov
Valeri Vishnyakov
Irina Nachinkina
Marina Vishnyakova
Vyacheslav Kotov
Shura Badeikin
Cast and Crew
Director
Valentina Ivashova, Vladimir Sukhobokov, Mariya Sauts
Writer
Sergey Mikhalkov
Composer
Anatoli Lepin
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 7 minutes
Production year
1948
World premiere
8 October 1948
Release date
|11 November 1948
|Russia
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|12+
|8 October 1948
|Czechoslovakia
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|19 November 1948
|Germany
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Production
Soyuzdetfilm
Also known as
Krasnyy galstuk, Freundschaft, Crvena kravata, Meidän kaverusten kesken, Vörös nyakkendő, Красный галстук