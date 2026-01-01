Cast
Viktor Miroshnichenko
Levko
Seryozha Krovoshlykov
Gritsko
Vitold Yanpavlis
Neznakomets
Aleksei Bunin
Predstavitel gosbezopasnosti
Cast and Crew
Director
Yevgeni Sherstobitov
Writer
Yuri Chulyukin, Nikolay Trublaini
Composer
Azon Fattakh
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 12 minutes
Production year
1963
World premiere
7 May 1964
Production
Dovzhenko Film Studios
Also known as
Yunga so shkhuny Kolumb, A Kolumbusz hajó inasa, Юнга со шхуны «Колумб», Cadet from the Schooner 'Columbus', Yunga so Shkhuny 'Kolumb', Юнга зі шхуни «Колумб»