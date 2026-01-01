Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Yunga so shkhuny Kolumb
7.0
Kinoafisha Films Yunga so shkhuny Kolumb
7.0

Yunga so shkhuny Kolumb

, 1963
Yunga so shkhuny Kolumb
USSR / Children's, Family, Adventure / 18+
Poster of Yunga so shkhuny Kolumb
7.0

Cast

Sofya Karamash
Oleg Mokshantsev
Ivan Ryzhov
Ivan Ryzhov
Stakh Ocheret
Aleksandr Tolstykh
Irina Mitsik
Lyuda
Vladimir Kislenko
Marco
Viktor Miroshnichenko
Levko
Seryozha Krovoshlykov
Gritsko
Tatyana Fateyeva
Katya
Dmytro Franko
Kovalchuk
Vitold Yanpavlis
Neznakomets
Aleksei Bunin
Predstavitel gosbezopasnosti
Director Yevgeni Sherstobitov
Writer Yuri Chulyukin, Nikolay Trublaini
Composer Azon Fattakh
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 12 minutes
Production year 1963
World premiere 7 May 1964
Release date
7 May 1964 Russia 6+
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Yunga so shkhuny Kolumb, A Kolumbusz hajó inasa, Юнга со шхуны «Колумб», Cadet from the Schooner 'Columbus', Yunga so Shkhuny 'Kolumb', Юнга зі шхуни «Колумб»

Film rating

7.0
Rate 11 votes
6.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more