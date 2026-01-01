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Poster of Lyalka-Ruslan i ego drug Sanka
7.2
Kinoafisha Films Lyalka-Ruslan i ego drug Sanka
7.2

Lyalka-Ruslan i ego drug Sanka

, 1980
Lyalka-Ruslan i ego drug Sanka
USSR / Children's, Drama / 18+
Poster of Lyalka-Ruslan i ego drug Sanka
7.2

Cast

Dmitri Aristarkhov
Lyalka
Timur Khalikov
Sanka
Mikhail Pugovkin
Mikhail Pugovkin
Dacha Owner
Zhanna Prokhorenko
Zhanna Prokhorenko
Aunt Lida
Shura Danilevich
Oksana Poznyakova
Sveta
Stanislav Lashin
Lusik Sidorov
Anna Lisyanskaya
Misha's Grandmother
Oksana Nikitina
Lyalka's Mom
Izabella Chirina
Pioneer Leader
Director Evgeny Markovich Tatarsky
Writer Viktor Golyavkin, Mariya Zvereva
Composer Nadezhda Simonyan
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 5 minutes
Production year 1980
World premiere 6 June 1980
Release date
6 June 1980 Russia 6+
7 July 1980 USA
Production Lenfilm Studio
Also known as
Lyalka-Ruslan i ego drug Sanka, Ljalka Ruslan ja tema sõber Sanka, Лялька-Руслан и его друг Санька

Film rating

7.2
Rate 13 votes
7.2 IMDb
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