Cast
Dmitri Aristarkhov
Lyalka
Stanislav Lashin
Lusik Sidorov
Anna Lisyanskaya
Misha's Grandmother
Oksana Nikitina
Lyalka's Mom
Izabella Chirina
Pioneer Leader
Cast and Crew
Director
Evgeny Markovich Tatarsky
Writer
Viktor Golyavkin, Mariya Zvereva
Composer
Nadezhda Simonyan
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 5 minutes
Production year
1980
World premiere
6 June 1980
Release date
|6 June 1980
|Russia
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|6+
|7 July 1980
|USA
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Production
Lenfilm Studio
Also known as
Lyalka-Ruslan i ego drug Sanka, Ljalka Ruslan ja tema sõber Sanka, Лялька-Руслан и его друг Санька